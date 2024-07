Bücher für den Sommer: Diese Tipps geben Buchhändler und Autoren

30 Grad, strahlende Sonne, Urlaub und Langeweile. Aber was soll man eigentlich machen, wenn man am Strand oder in Liegestuhl liegt? Lesen! Unsere Redaktion hat bei Buchhandlungen und Autoren aus der Region nachgefragt.

Hans Grünthaler ist Inhaber der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen. Er sagt, dass die Menschen im Sommer leichte Lektüre lesen wollen wie Thriller oder Wohlfühl - Krimis. Wenn Sie etwas mehr Zeitvertreib suchen, empfiehlt der Buchverkäufer Pierre Martin mit seinen Buchreihen, oder Jussi Adler-Olsen und besonders seine Carl Mørck Reihe. Colleen Hoover, die mit ihrem Buch „It ends with us“ zu den meistverkauften Autoren der New-York-Times Bestsellerliste gehört, sei laut Grünthaler eine sehr lesenswerte Autorin. Seine liebste persönliche Empfehlung ist „Der Bademeister ohne Himmel“ von Petra Pellini. In dem Buch geht es um ein junges Mädchen, dass nicht mehr leben will und einen alten, unter Demenz leidenden Mann. Beide erleben dabei Höhen und Tiefen. Laut Hans Grünthaler ist es einen Kauf wert, da es trotz seiner melancholischen Tiefsinnigkeit auch mit Humor geschrieben ist.

Ein anderes Buch, das Grünthaler beeindruckt hat, ist „Mühlensommer“ von Martina Bogdahn. Im Zentrum des Buchs steht eine zerstreute Familie, die sich aufgrund eines Unfalls wieder trifft und dabei kommen Erinnerungen hoch. Ein perfektes Urlaubsbuch, so der Geschäftsführer. Es erzähle warmherzig von einer nicht ganz perfekten Familie und mache direkt Lust auf das Landleben.

Schwabmünchner Erfolgsautor Boris Koch gibt seine persönlichen Tipps

Boris Koch, der Autor von Dornenthron und Narrenkrone sagt: „Aktuell lese ich ‚Die Abtrünnigen‘ von Abdulrazak Gurnah.“ Das Buch spielt in zwei Zeiten: um die Jahrhundertwende und in der Nachkriegszeit an einem exotischen Ort - der Insel Sansibar vor der Ostküste Afrikas. Weniger Urlaubs- oder Safarifeeling als der Kolonialismus stehen im Vordergrund der Geschichte.

Woran schreibt Autor Boris Koch im Moment? An der fantastisch-düsteren Comicreihe „Das Schiff der verlorenen Kinder“, gezeichnet von Frauke Berger. Der vierte Band erscheint im März 2025. Da es bis zum Erscheinen noch eine Weile dauert, empfiehlt er: „Die Mondschatzjäger“, eine fantasievolle Geschichte über eine Schatzsuche „für Kinder, Junggebliebene und Kindsköpfe“.

Urlaubskrimis und Geheimtipp „Butter“ von Asako Yuzuki aus Gersthofen / Königsbrunn

Sabine Engel-Seemiller vom Buchladen aus Gersthofen, sagt: „Die Leute bei uns lesen gerne Regional-Krimis, die in einer Urlaubsregion spielen.“ Durch die Landschaftsbeschreibungen könnten Leser prima Urlaub zu Hause machen. Da gebe es einige Autoren wie Cay Rademacher, Jean-Luc Bannalec, Julie Masson oder Luis Sellano.

Als Geheimtipp rät Sabine Engel Seemiller zum Buch „Butter“ von der Japanerin Asako Yuzuki. Eine Journalistin berichtet über einen Mordprozess und ist fasziniert von der Mörderin, weil die nicht dem Ideal der japanischen Frau entspricht. „Die Frauen arbeiten da wie wahnsinnig, sollen obendrein superschlank und sehr ehrgeizig sein“, erläutert sie. Die Journalistin fängt an, ihre Lust am Essen zu entdecken. Engel Seemiller empfiehlt Butter, Reis und Sojasauce dazuzukaufen und mit in den Genüssen zu schwelgen.

Mehr Lektüre über Frauenschicksale gibt es bei Alena Schröder mit: „Bei euch ist es immer so unheimlich still.“ Der Roman spielt laut Engel Seemiller einerseits in einer Kleinstadt in der Nähe von Stuttgart und andererseits im pulsierenden Berlin. Wirtschaftswunder und Wende bieten die Kulisse für einen Mutter - Tochter -Konflikt „zwischen trockener Nachkriegsgeneration und einer jungen Frau, die ausbricht.“ Der Roman sei alles andere als seicht, die Sprache hingegen leicht.

Die Bobinger Autorin Emily Schuster gibt Einblick in ihre Lesewelt

Thrillerautorin Emily Schuster sagt: „Kürzlich habe ich „Iron flame“, die Fortsetzung von Fourth Wing von Rebecca Yarros gelesen. Besonders die vielschichtigen Charaktere haben sie beeindruckt und die stets spannende Handlung waren Pluspunkte. Kenner wissen um die teils besonderen Cover dieser Reihe mit Farbschnitt. Autorin Emily Schuster hat ein neues Werk in Arbeit, das zwischen zwei Genres changiert: Roman und Psychothriller.

Für Kinder: Zwischen wildem Westen, Rätseln und Plastik bei Max Fischer in Neusäß

Max Fischer von Büchermax berichtet, dass seine Kunden stark den „neuen Marc-Uwe Kling“ nachfragen. Der ist durch die Känguru-Chroniken und für Kinderbücher wie das „Neinhorn“ bekannt und hat seinen ersten Thriller herausgebracht. Darin geht es um ein Video, das viral geht und den Umgang damit. Ein schwieriges, aber zeitgemäßes Thema.

Für Kinder empfiehlt Max Fischer ein Buch der Autorin Raquel J. Palacio. Die hat mit „Wunder“ einen großen Erfolg verbucht. Es folgte White Bird, ein Buch über eine jüdische Familie. Ihr neuestes Werk „Pony“ ist ein Vater und Sohn Buch und spielt im wilden Westen. Drei Cowboys holen den Vater ab. Der beschützt seinen Sohn, sodass dieser allein zurückbleibt. Plötzlich steht das Pony vor ihm, das die Cowboys für seinen Transport vorgesehen hatten. Eine Suche nach dem Vater und ein skurriler Roadtrip beginnt.

Für alle Scotland Yard, Escape-Room und PM Fans hat Max Fischer einen Sommerzeitvertreib parat: „Murdle“ vom Hanser Verlag. Von leicht bis zunehmend schwereren Fällen ist alles mit dabei. Eine Matrix mit Hilfsfeldern wie Waffe, Ort, Motiv hilft die Fälle zu lösen. „Man muss die Aussagen einfach logisch kombinieren“, sagt Fischer.