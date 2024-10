Auto überschlägt sich in Untermeitingen

Gekracht hat es am späten Montagabend in Untermeitingen. In der Langerringer Straße kam es zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Mann dabei leicht verletzt. Um 21.10 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Langerringer Straße in östliche Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz nach der Ortseinfahrt nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor im angrenzenden Grünstreifen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 20.000 Euro. (AZ)

