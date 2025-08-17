Bobinger Aufholjagd und ein neues Gefühl für Lagerlechfeld

Nach dem fünften Spieltag sortiert sich die Tabelle der Bezirksliga Süd langsam. Nach drei Siegen in Folge nimmt der TSV Bobingen langsam die Tabellenspitze in den Blick. Mit dem ersten Saisonsieg hat es jetzt auch die SpVgg Lagerlechfeld zurück ins Mittelfeld der Tabelle geschafft. Die Kampfkraft aus der Vorsaison ist zurück. Allerdings hadern die Lechfeldkicker mit der Chancenauswertung. Die SpVgg Langerringen tut sich als Aufsteiger erwartungsgemäß weiterhin schwer. Eine Niederlage beim starken FC Thalhofen ist dabei sicherlich kein Beinbruch. Aber im Aufsteigerduell am kommenden Mittwoch steht das Team von Sebastian Korner bereits unter Druck. Wachsendem Druck sieht sich auch der FC Königsbrunn ausgesetzt. Erst im vierten Spiel der Saison gelang letzte Woche in Erkheim der erste Sieg. Was der wirklich wert ist? - Das ist schwer zu beantworten. Denn Landesliga-Absteiger Erkheim hat mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden einen absoluten Fehlstart hingelegt. Für den FC wird es dagegen am kommenden Mittwoch spannend. In der Partie beim bisher stark aufspielenden SV Mering wird sich zeigen, ob die Mannschaft von David Bulik für größere Aufgaben bereit ist.

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lagerlechfeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis