EHC Königsbrunn empfängt Landsberg

Nach den Siegen am vorigen Wochenende steht der EHC auf dem dritten Tabellenrang, am Freitag kommt es nun ab 20 Uhr zum Rückspiel gegen den HC Landsberg. Das Hinspiel konnte Königsbrunn noch mit 5:1 für sich entscheiden. Doch Landsberg hat jetzt in die Spur gefunden und ist seit sechs Spielen unbesiegt. Bobby Linke glaubt aber an einen Sieg seiner Mannschaft: „Es wird ein Derby mit toller Atmosphäre, da ist alles drin. Ich hoffe auf zahlreiche Fans, wir werden mit allen Mitteln versuchen, dem HC Paroli zu bieten. Wir wissen aber alle wie stark Landsberg sein kann, die haben in den ersten Spielen noch nicht richtig performt. Die gehören auf jeden Fall in die Play-offs und haben jetzt ordentlich Selbstvertrauen. Landsberg wird da ganz anders wie im Hinspiel auftreten. Wir müssen weiter an uns arbeiten, mit Kompaktheit, Disziplin und Härte in der defensiven Zone dem Gegner klar die Grenzen aufzeigen.“

Aufgrund des erwartet hohen Besucherandrangs gegen Landsberg bittet der EHC am Freitag um frühzeitiges Erscheinen. Tickets für das Heimspiel können an der Abendkasse, online oder im Shop auf der Homepage der Königsbrunner erworben werden.

Am Sonntag reist der EHC Königsbrunn nach Pfaffenhofen und tritt dort um 17.30 an. Gegen den Tabellenvorletzten sind die Gäste in der Favoritenrolle. (AZ)