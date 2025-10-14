Mit Feldspielerin im Tor: Schwabegg verliert, Wehringen siegt

Von Beginn an zeigte die Wehringer Mannschaft eine starke und zielstrebige Leistung gegen einen direkten Tabellennachbarn. Anders als in den Wochen zuvor wurde dies schnell belohnt und Anna-Lena Schönfeldt traf zum schnellen 0:1 für den FSV Wehringen. Nur wenige Minuten später konnte Stefani Trbojevic die Führung weiter zum 0:2 ausbauen. Danach kontrollierte der FSV Wehringen das Spielgeschehen und kam gut mit der sehr körperlichen Spielweise der Gastgeber zurecht. Noch vor der Halbzeit schob Stephanie Reiner den Ball rechts an der gegnerischen Torhüterin vorbei und sorgte so für weitere Sicherheit durch einen deutlichen 3:0-Zwischenstand.



Nach der Pause spielte Wehringen weiter unbeirrt nach vorne. Nach einem Schuss aus dem Mittelfeld stand Anna-Lena Schönfeldt erneut goldrichtig, um nach der Torwartabwehr in der 57. Spielminute mit dem linken Fuß abzuziehen und zum zweiten Mal in dieser Partie zu treffen. Der FC Blonhofen musste einer deutlichen Niederlage früh annehmen und setzte nur wenige kleine Nadelstiche in der gegnerischen Hälfte. In der 91. Spielminute verwandelte Mia Walheim einen Foulelfmeter zum 1:4-Endstand.

Schwabegg/Langenneufnach verliert mit Feldspielerin im Tor

Weniger erfolgreich war die SG Schwabegg/Langenneufnach. Auch im vierten Spiel unterlagen die Aufsteigerinnen in der Bezirksliga. Beim TSV Peiting verlor man mit 1:4. Bereits in der fünften Minute fiel das 1:0 für den TSV Peiting unmittelbar nach einer aus Schwabegger Sicht unglücklichen Aktion, bei der Torhüterin Müller verletzt wurde. Müller konnte nicht weitermachen, Innenverteidigerin Colditz übernahm daraufhin den Platz im Tor. Der plötzliche Torwartwechsel sorgte zunächst für eine ungewohnte Umstellung und die Mannschaft musste sich erst einmal neu sortieren.

Peiting nutzte diese Phase und erhöhte bis zur 49. Minute auf 3:0. In der 56. Minute erzielte M. Haas mit einem sehenswerten Treffer den verdienten Anschlusstreffer zum 3:1. Nur wenige Minuten später stellte Peiting durch Kalischko den alten Abstand wieder her. Verteidigerin Colditz zeigte im Tor mehrere starke Paraden und verhinderte, dass das Ergebnis höher ausfiel. (AZ)