Doppelspieltag in der Bezirksliga

Der Auftakt zur Englischen Woche in der Bezirksliga Süd findet am Mittwoch in Egg an der Günz statt. Dort empfangen die Allgäuer Türkgücü Königsbrunn. Vor der Saison wäre diese Begegnung wohl als Spitzenspiel gesehen worden. Doch nach zwei torlosen Unentschieden sind die Königsbrunner ein ganzes Stück von der Tabellenspitze entfernt, was nach zwei Spielen allerdings noch nicht viel zu sagen hat. Trotzdem geht der SV Egg als Favorit in dieses Match. Das zweite Spiel von Türkgücü, das am Sonntag hätte stattfinden sollen, wurde verlegt.



Auch die SpVgg Lagerlechfeld tritt bereits am Mittwoch an. Zu Hause geht es dann gegen den SVO Germaringen. Nach dem Heimsieg gegen Thalhofen ist die Erwartungshaltung natürlich größer geworden und die Lechfeldhasen sind in diesem Spiel gegen die Allgäuer, die in drei Spielen bisher nur einen Zähler verbuchen konnten, leicht favorisiert. Am kommenden Samstag geht es dann auswärts zum Tabellennachbarn SV Mering. Ein Treffen auf Augenhöhe.

