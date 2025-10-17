Zweikampf an der Spitze, Dreikampf im Keller

Letzter Hinrundenspieltag in der Bezirksliga. Sollte der Tabellenführer nicht unerwartet in Wiggensbach patzen, dürfte der SV Mering an diesem Wochenende wohl die Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga klarmachen. Für die Mannschaften aus dem südlichen Landkreis sind die Vorzeichen an diesem 15. Spielplatz unterschiedlich. Der TSV Bobingen will am Spitzenreiter dranbleiben, für die restlichen Teams gilt: mit voller Kraft gegen den Abstieg.

Der TSV Bobingen bekommt es mit dem TV Erkheim zu tun. Zu Beginn der Saison wäre das wohl eine klare Angelegenheit für die Bobinger gewesen. Denn der Landesliga-Absteiger Erkheim hatte mit erheblichen Startschwierigkeiten zu kämpfen. Mittlerweile haben sich die Allgäuer aber gefangen. In den letzten fünf Spielen haben sie nur noch eine Niederlage eingefahren. Letzte Woche gelang gar ein 6:0-Erfolg gegen Langerringen. Bobingens Trainer Dmitrij Peil und seine Elf dürften also gewarnt sein. Allerdings verbessert sich langsam die Personalsituation beim TSV. Nach dem letzten Heimspiel sagte Peil: „Es wird wieder besser. Es kommen wieder einige Spieler zurück.“ Seit immerhin zwölf Spielen ist der TSV Bobingen jetzt ungeschlagen. Ob die Serie auch im 13. Spiel halten wird? Um am Tabellenführer Mering dranzubleiben ist ein Sieg gegen Erkheim wahrscheinlich Voraussetzung. Denn eine Niederlage von Mering in Wiggensbach ist eher unwahrscheinlich.

Kellerduell in Lagerlechfeld

Ein Kellerderby steht in Lagerlechfeld an, wenn die SpVgg auf den FC Königsbrunn trifft. Beide Teams sind derzeit nicht gerade vom Erfolg verwöhnt. Lagerlechfeld als Tabellenletzter hat bisher nur ein Spiel gewonnen. Königsbrunn hat immerhin schon vier Siege zu verbuchen. Das reicht aber nur zu Relegationsplatz 14. Am letzten Spieltag präsentierte sich Königsbrunn zu Hause gegen Germaringen wieder einmal mit einer rätselhaften Leistung. „Wir waren spielerisch besser. Aber dem Gegner reicht eine Torchance am Ende für zwei Tore. So verliert man ein Spiel, das eigentlich ein typisches 0:0-Spiel gewesen wäre“, sagte Königsbrunns Trainer David Bulik. Ebenfalls ein 0:2 kassierte die SpVgg Lagerlechfeld letzte Woche in Mering. Lange Zeit hatte der Tabellenletzte den Spitzenreiter ärgern können und ein 0:0 gehalten. Dass es dann zwei Standards waren, eine Ecke und ein Freistoß, die zu den beiden Gegentoren führten, war dabei besonders ärgerlich. Allerdings ging der Meringer Sieg aufgrund der spielerischen Überlegenheit am Ende absolut in Ordnung. Da beide Teams unbedingt einen Sieg brauchen, ist ein spannendes Derby praktisch vorprogrammiert. Währen Lagerlechfeld mit einem Sieg immer noch auf einem direkten Abstiegsplatz stehen würde, könnte der FC Königsbrunn, Niederlagen von Legau und Langerringen vorausgesetzt, immerhin die Relegationsplätze verlassen.

Unter Zugzwang steht auch die SpVgg Langerringen. Seit fünf Spielen hat die SpVgg nicht mehr gewonnen. Die Quittung ist das Abrutschen auf Relegationsplatz 13. Ob der Knoten ausgerechnet gegen den starken VfL Kaufering platzen wird? Der VfL ist Fünfter der Tabelle und hat in der Hinrunde bisher nur drei Spiele verloren. Ein harter Brocken also für die SpVgg Langerringen. Ein Punktgewinn wäre für den Aufsteiger eigentlich schon ein Erfolg. Allerdings helfen im Abstiegskampf Unentschieden nicht weiter. Das gilt allerdings für alle drei abstiegsgefährdeten Mannschaften im südlichen Landkreis.