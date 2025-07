Mit Fragezeichen: So ist die Lage in der Kreisliga Augsburg vor dem Saisonstart

Die Kreisliga Augsburg startet am Wochenende in die Saison 2025/26. Das Eröffnungsspiel findet am Freitag um 18.30 Uhr mit dem Derby TSV Merching gegen den SV Mering II statt. Der Landkreis-Süden ist wie im Vorjahr mit vier Vereinen vertreten, allerdings wurden zwei davon ausgetauscht. Für die SpVgg Langerringen, die in der Relegation in die Bezirksliga aufgestiegen ist, kommt von dort der Absteiger SV Türkgücü Königsbrunn herunter. Am unteren Ende hat sich die U23 des TSV Bobingen in der Relegation gegen den FC Kleinaitingen durchgesetzt und deren Platz in der Kreisliga übernommen.

Hieronymus Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis