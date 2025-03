Der Druck auf Schwabmünchen steigt

Vor drei Wochen sah die Welt beim TSV Schwabmünchen noch besser aus. Mit vier Punkten Vorsprung startete der Spitzenreiter in die Frühjahrsrunde. Nach nur fünf Punkten aus drei Partien ist die Lage nicht mehr ganz so gut. Gewinnt nämlich Verfolger Gundelfingen am Osterwochenende sein Nachholspiel, sind die Nordschwaben wieder gleichauf mit Schwabmünchen. Was für die Partie am Samstag in Olching (14 Uhr, Schiedsrichter Lukas Nartschick, TSG Stadtbergen) bedeutet, dass der Spitzenreiter unter Erfolgsdruck steht. So sieht es auch Trainer Besim Miroci. „Wir müssen gewinnen“, fordert der.

