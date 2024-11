Auswärtsaufgaben für Schwabmünchens Handballteams

Nach zweiwöchiger Spielpause geht es am kommenden Samstag für die Handballdamen des TSV Schwabmünchen nach Wolfschlugen in Baden-Württemberg. Die TSV Wolfschlugen steht mit 3:3 Punkten in der Tabelle aktuell vier Ränge über Schwabmünchen, die Gastgeberinnen haben allerdings bisher auch erst drei Spiele absolviert. Sie mussten sich dabei dem HC Erlangen mit zehn Toren geschlagen geben, konnten gegen die in der Tabelle weiter unten platzierte HSG Stuttgart-Metzingen gewinnen und schafften es im letzten Spiel den bis dato ungeschlagenen Damen aus Schozach-Bottwartal einen Punkt abzuringen.

Zwar hat Schwabmünchen dem Punktekonto der Wolfschlugenerinnen noch nichts zählbares entgegenzusetzen, kann aber dafür bereits auf die Spielerfahrung aus fünf Spielen in dieser Saison zurückgreifen. Vor allem in den letzten zwei Begegnungen präsentierte sich die junge Mannschaft von Trainergespann Stadlmair/Volmering über lange Strecken gut und setzte Trainervorgaben konzentriert und auch konsequent um. „Die Spielverläufe werden immer knapper und wir haben es den Gegnerinnen bisher auch nie leicht gemacht. Bisher hat uns in engen Spielphasen noch die Abgebrühtheit gefehlt, den Vorsprung clever über die Zeit zu bringen, aber gerade in den letzten Spielen hat man deutlich gemerkt, dass wir inzwischen wirklich in der Liga angekommen sind,“ so Kreisspielerin Lara Girstenbrei. In den vergangenen Trainingswochenenden wurde vor allem nochmal am Kleingruppen-Spiel in der Defensive und am Blockverhalten gearbeitet. Die Defensive sollte dementsprechend für das kommende Spiel gut vorbereitet sein. Abgesehen von der leider noch länger ausfallenden ÖyküHiemer steht dem Trainerteam der vollständige Kader zur Verfügung, sodass die Schwabmünchnerinnen bereit sind, am Samstagabend um 18:00 Uhr den Kampf um zwei Punkte mit dem TSV Wolfschlugen aufzunehmen.

Landkreisduell für Schwabmünchens Männer

Für die 1. Männermannschaft geht es am Samstagabend zum Auswärtsspiel zur SG 1871 Augsburg/Gersthofen. Anpfiff beim Tabellenneunten ist um 19:30 Uhr in Gersthofen. Die Gastgeber haben bislang drei Spiele absolviert und liegen mit einem Sieg und zwei Niederlagen auf dem neunten Tabellenplatz. Die beiden Niederlagen fielen mit jeweils nur einem Tor denkbar knapp aus. Mit der knappen Auswärtsniederlage bei der HSG Lauingen-Wittislingen ließ die SG 1871 Augsburg/Gersthofen aufhorchen, deshalb sollten sich die Menkinger nicht vom aktuellen Tabellenplatz blenden lassen.

Das Team von Coach Christian Boppel hatte jetzt zwei Wochen Zeit, die Niederlage aus dem Auswärtsspiel in Aichach zu verdauen. Die Niederlage wurde ausführlich analysiert und an den Fehlern gearbeitet. Für die Gelb-Blauen geht es darum am Samstagabend wieder in die Erfolgsspur zu finden und an die ersten drei Saisonspiele anzuknüpfen. Mit einem Auswärtssieg am Samstagabend winkt für den TSV Schwabmünchen die Tabellenführung und diese Chance will das Team um die beiden Kapitäne Reichenberger/Scholz unbedingt nutzen. Die Schwabmünchner müssen sich auf ihre Tugenden besinnen und vor allem das Tempo wieder hochhalten. Personell kann Trainer Christian Boppel diesmal fast aus den Vollen schöpfen, denn bis auf Timo Strehle sind alle Mann an Bord.

Kapitän Leo Reichenberger hofft auf einen Auswärtssieg am Samstagabend: „Wir dürfen die Partie auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen, sondern müssen diesmal von der ersten Sekunde hellwach sein. Wenn wir aber alle unsere volle Leistung abrufen, dann bin ich aber sehr zuversichtlich, dass wir die zwei wichtigen Punkte holen!“ (nifra)