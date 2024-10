Schwabmünchens Handballer verlieren erstmals

Am Samstag trat der TSV Schwabmünchen in der Bezirksoberliga der Männer zu seinem ersten Auswärtsspiel gegen den TSV Aichach an. In einem intensiven Spiel musste sich die Mannschaft aus Schwabmünchen letztlich knapp mit 31:33 (15:15) geschlagen geben. Man reiste ohne Felix Hänsel und die A-Jugendspieler Simon Mayer, Dominik Schikor und Benni Matthesius nach Aichach, was für einen ausgedünnten Kader sorgte. Um eine Alternative mehr auf dem Feld zu haben, gab Tobias Müller bereits wenige Monate nach Karriereende sein Comeback.

Das Spiel begann mit einem frühen Tor für Aichach, bevor Linus Schmid schnell den Ausgleich für die Gäste erzielte. Doch in der Anfangsphase dominierte Aichach, baute seinen Vorsprung bis zur siebten Minute auf 6:1 aus, was Trainer Christian Boppel zu einer frühen Auszeit zwang. Daniel Labermeier und Leo Scholz versuchten Schwabmünchen mit wichtigen Toren zurück ins Spiel zu bringen, doch Aichach hielt den Druck aufrecht und führte nach 18 Minuten mit 12:8. Dank einer starken Phase von Noah Kell, der insgesamt acht Tore erzielte – darunter fünf verwandelte Siebenmeter – gelang Schwabmünchen noch vor der Pause der Ausgleich zum 15:15. Damit blieb das Spiel zur Halbzeit spannend und völlig offen. Wie schon zu Beginn der ersten Halbzeit verschliefen unsere Männer aber den Start in die zweite Hälfte. Innerhalb weniger Minuten zog Aichach erneut davon und erhöhte auf 19:16. Die Gäste fanden zunächst keinen Zugriff auf das Spiel und ähnlich wie in den ersten Minuten der Partie geriet Schwabmünchen schnell unter Druck und lief einem Rückstand hinterher. Trotz dieser schwachen Phase kämpfte sich die Mannschaft wieder heran. Jetzt waren es vor allem Noah Kell und Leo Scholz, die das Team mit ihren Toren im Spiel hielten und den Rückstand nie zu groß werden ließen.

In den letzten Minuten mobilisierte Schwabmünchen noch einmal alle Kräfte und schloss zum 31:29 auf, doch die Zeit reichte nicht mehr, um die Partie zu drehen. Am Ende unterlag der TSV Schwabmünchen knapp mit 31:33, zeigte aber eine kämpferische Leistung in seinem ersten Auswärtsspiel der Saison. Durch diese Niederlage rutscht der TSV auf Tabellenplatz drei ab. Die spielfreie Woche muss nun genutzt werden, um die Fehler zu analysieren und an den richtigen Stellschrauben zu drehen, damit das nächste Spiel gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen wieder gewonnen werden kann. (nifra)



TSV Schwabmünchen:

Frank Hübenthal, Felix Zull (beide Tor), Sebastian Schüller (7), Noah Kell (8/5), Leo Scholz (5), Daniel Labermeier (3), Timo Strehle (3), Linus Schmid (2), Paul Woelke (1), Leo Reichenberger (2) und Tobias Müller.