Schwabmünchen unterliegt auch Allensbach

Vergangenen Samstag stand für die Damenmannschaft des TSV Schwabmünchen das zweite Heimspiel im neuen Jahr an. Der Gegner war der SV Allensbach, gegen den man schon im Hinspiel eine gute Partie gezeigt hatte und bis kurz vor Schluss die Möglichkeit gehabt hatte zu gewinnen.

Verschlafener Start, starker Zwischenspurt

Im Rückspiel erwischten die Damen des TSV zunächst keine guten Start und kassierten in den ersten drei Spielminuten direkt drei Gegentreffer. Wenig später fing sich die Heimmannschaft jedoch wieder und konnte in der neunten Spielminute durch Kreisläuferin Lara Girstenbrei ausgleichen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Gäste vom Bodensee die Nase jedoch immer ein Stück weit vorne hatten. In der Abwehr verschoben die Schwabmünchnerinnen nicht konsequent genug und kassierten so immer wieder Gegentreffer. Zwischendurch kam man durch einen verwandelten Siebenmeter von Kim Bartosch auf zwei Tore heran, haderte aber wie so oft mit der Chancenverwertung. Auf der Gegenseite fanden die Allensbacherinnen viele gute Lösungen gegen die Defensive des TSV und so stand es zur Pause 13:20.

Nach der Halbzeitpause war im Spiel der Heimmannschaft jedoch zunächst keine Verbesserung zu erkennen und Allensbach zog davon. Nach einer Auszeit konnte sich Schwabmünchen durch einen Vier-Tore-Lauf und einen gehaltenen Siebenmeter wieder heranarbeiten. In der 50. Minute war es Patrizia Haslauer, die den Treffer zum 24:27 erzielte. Spätestens als wenig später eine der gegnerischen Spielerinnen eine Zweiminutenstrafe kassierte, war das Spiel wieder offen. Luisa Merkle brachte den TSV neun Minuten vor Abpfiff bis auf zwei Tore heran. In den letzten Spielminuten drehten die Gegnerinnen wieder auf und so war das 25:27 auch der knappste Spielstand in der spannenden Schlussphase. Am Ende stand ein 29:33 auf der Anzeigetafel. Das nächste Spiel findet am 8. Februar auswärts in Freiburg statt. Hier wird es wieder ein Fanbus geben. (nifra)