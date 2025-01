Wehringer holt Silber bei den Bayerischen Meisterschaften

An seinen Erfolg bei den Südbayerischen Meisterschaften anknüpfen konnte Noah Cais von der Laufgemeinschaft Wehringen bei den Bayerischen Hallenmeisterschaften in München. Hier holte sich Noah den Bayerischen Vizemeistertitel bei der männlichen Jugend U20 über 1500 Meter und verbesserte seine persönliche Bestzeit nochmals um sechs Sekunden auf 4:01,48 Minuten. Bereits einen Tag zuvor ging Noah über die 3000 Meter-Distanz an den Start, wo er mit 9:02,14 Minuten nun auch über 3000 Meter die Qualifikationsnorm für die Deutschen Jugendhallenmeisterschaften in Dortmund lief. Diese Zeit reichte am Ende für Rang fünf.

Laura Simanowski (W14) startete eine Altersklasse höher bei der W15 über 2000 Meter und belegte in neuer persönlicher Bestzeit von 7:20,33 Minuten den siebten Platz.

Drei Podestplätze für Wehringen

Am selben Tag war der Leichtathletik-Nachwuchs der LG beim Hallensportfest in Rain. Hier konnte sich die Laufgemeinschaft drei Podestplätze sichern. Elias Ulanowski siegte im Fünfkampf der Altersklasse M11 mit 160 Punkten Vorsprung. Im Hochsprung stellt Elias mit 1,20 Metern eine neue persönliche Bestleistung auf. Auch im Standweitsprung konnte sich Elias mit 1,97 Metern klar von der Konkurrenz absetzen. Sein Vereinskamerad Jonah Lindner (M12) holte sich die Silbermedaille ebenfalls im Fünfkampf. Auch er erreichte mit übersprungenen 1,20 Metern eine persönliche Bestleistung. Lukas Simanowski (M12) belegte den fünften Rang. Eine weitere Goldmedaille gewann die jüngste Teilnehmerin der LG Leni Holzmann (W7) im Vierkampf. Ihre Freundin Nele Dittl (W7) wurde Sechste. Bei den Mädchen W10 kam Nina Lautenbacher auf den vierten Platz im Fünfkampf. (AZ)