Wehringer wird Südbayerischer Hallenmeister

Für eine Überraschung sorgte Noah Cais von der Laufgemeinschaft Wehringen bei den Südbayerischen Meisterschaften in der Werner-von-Linde-Halle in München. Bei seinem ersten Hallenwettkampf siegte der 18-Jährige über die 1500 Meter der Männer in neuer persönlicher Bestzeit von 4:07,59 Minuten. Noah lief die ersten sechs Runden als Newcomer bei den Männern an Position drei und setze dann eine Runde vor Schluss zum Endspurt an und konnte so die vier favorisierten Läufer der LG Stadtwerke München hinter sich lassen. Mit dieser Leistung qualifizierte sich Cais für die Deutschen Jugendmeisterschaften, die vom 14. bis zum 16. Februar 2025 in Dortmund stattfinden.

Ebenfalls den Sprung aus Podest schaffte Anna Deuringer in der Altersklasse W14 über die 800 Meter Distanz. Mit 2:33,91 Minuten wurde Anna Dritte, knapp vor Ihrer Vereinskameradin Laura Simanowski, die mit 2:34,15 Minuten Vierte wurde. Beide Mädchen liefen ebenfalls ihre persönliche Bestzeit. Einen Tag zuvor startete Laura Deuringer (wJU18) über die 800 Meter. Sie wurde mit 2:36,37 Minuten Sechste. Leah Henshaw (W14) belegte im Weitsprung den 16. Platz mit 4,07 Metern. (AZ)