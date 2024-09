Den Landkreis-Cup im Golf gab es zum siebten Mal

Wie bereits in den letzten Jahren werden die Erlöse aus dem Landkreis-Cup an die Bürgerstiftung Augsburger Land gehen. Somit unterstützen die Golferinnen und Golfer, die am vergangenen Sonntag in Burgwalden die Schläger schwangen, viele gemeinnützige Projekte im Augsburger Land. Während des Turniers auf der wunderschönen Anlage in Burgwalden bei Bobingen gab es aber auch interessante Informationen zum „Naturpark Westliche Wälder“. Passend zu diesem Thema konnten am Rande des Turniers sogenannte „Blütenpralinen“ geformt werden. Zu Hause auf dem Balkon oder im Garten eingepflanzt, sollen diese einen Anziehungspunkt für Bienen bieten.

Die Grüns waren vorbildlich gepflegt

Die Siegerehrung der Landkreissieger wurde von Landrat Martin Sailer vorgenommen. Er lobte, neben den sportlichen Leistungen der Teilnehmenden, vor allem die Arbeit der Greenkeeper. „Sie haben einen tollen Job gemacht. Die Grüns waren alle in tadellosem Zustand, was nach dem vielen Regen der vergangenen Woche gar nicht so einfach war.“ Am Turniertag hatten die Organisatoren des Turniers allerdings Glück mit dem Wetter. „Den Landkreis-Cup gab es jetzt zum siebten Mal“, stellte Sailer fest. „Und jedes Mal war das Wetter super. Das sind gute Vorzeichen für den achten Landkreis-Cup im nächsten Jahr.“ Den Turniertag über gab es interessante Spiele und, in deren offenen Klassen, sportlich hochklassiges Golf zu sehen. Im starken Teilnehmerfeld über alle Altersklassen hinweg, einschließlich der Jugendklassen, wurden teilweise gute bis sehr gute Ergebnisse erzielt. Die neuen Landkreismeister, Florentina Fischer und Philipp Schweyer, erhielten ihre Pokale und einen Sachpreis aus den Händen von Landrat Martin Sailer. Begleitet wurde das Turnier durch ein buntes Rahmenprogramm und Teilnehmende als auch Gäste konnten auf der schönen Burgwaldener Golfanlage einen kurzweiligen Tag verbringen.