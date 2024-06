Hochwasser im Landkreis Augsburg: Damm bei Burgwalden gebrochen

Landkreis Augsburg ruft Katastrophenfall aus. Pegel von Neufnach und Schmutter steigen weiter. Nordendorf aktiviert Notfallplan. Ein weiterer Damm droht zu brechen.

Wegen der aktuellen Starkregen- und Hochwasserlage wird die Bevölkerung des gesamten Landkreises Augsburg bereits am Samstagnachmittag dazu aufgefordert, alle Gewässer (Fließgewässer und stehende Gewässer) zu meiden. Da viele Gewässer über die Ufer getreten sind, besteht flächendeckend akute Gefahr, so das Landratsamt.

Das Unwetter im Landkreis Augsburg spitzte sich schon zuvor immer weiter zu. In Burgwalden brach ein Damm. Wegen der hohen Wassermassen wurde eine Evakuierung im Diedorfer Ortsteil Anhausen zwischen Adelgundisstraße, Bachstraße, Mühlenstraße und Leitershofer Straße sowie in Diedorf zwischen Nebelhornstraße und Müllerweg notwendig. Das teilte das Landratsamt am Samstag kurz nach 13 Uhr mit.

Ministerpräsident Markus Söder (Dritter von rechts) und Innenminister Joachim Herrmann (rechts daneben) machen sich ein Bild vom Hochwasser in Diedorf. Hier sprachen sie mit Kreisbrandrat Christian Kannler und Landrat Martin Sailer (von links) Foto: Marcus Merk

Alle Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Bereiche sollten sich unverzüglich selbstständig in die Diedorfer Schmuttertalhalle begeben. Der Landkreis warnte: "Halten Sie sich unbedingt von den Bahnunterführungen Oggenhofstraße und Schmutterstraße fern. Die Fluten werden dort abfließen. Es besteht Lebensgefahr. Überdies wird die gesamte B300 in diesem Bereich überflutet werden."

Staubecken können Wasserbecken nicht mehr auffangen

Der Landkreis Augsburg hatte am Samstagmorgen den Katastrophenfall ausgerufen. Der Schnerzhofer Weiher östlich von Markt Wald sowie ein Staubecken bei Langenneufnach in den Stauden konnten die Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Diese liefen aktuell in die Neufnach. Es sei damit zu rechnen, dass die Pegelstände weiter stark ansteigen, wovon insbesondere die Gemeinden Fischach und Langenneufnach betroffen sein werden, hieß es. Es wurde mit großflächigen Überschwemmungen gerechnet. Wie groß die Schäden sind, war am Samstag nicht abzuschätzen. Landrat Martin Sailer machte sich am Samstagmorgen ein Bild von den Überschwemmungen in Fischach und sagte: "Wir gehen davon aus, dass sich die Lage extrem bleibt und sich in den kommenden Stunden in den nördlichen Landkreis verlagern wird." Allein in Fischach wurden 4000 bis 5000 Sandsäcke gegen die Fluten aufgetürmt.

In Fischach wurden vier Menschen mit dem Helikopter aus den Fluten geholt. Foto: Marcus Merk

Die Schmutter bei Fischach und die Zusam bei Fleinhausen hatten am Vormittag die Meldestufe 4 erreicht und einige Straßen im Landkreis-Gebiet sind überflutet. Der Landkreis Augsburg hat auf seiner Internetseite www.landkreis-augsburg.de einen Liveticker zur aktuellen Lage eingerichtet und informiert auch über seine Social-Media-Kanäle. Die Bevölkerung des Landkreises Augsburg wird dringend angehalten, überflutete Gebiete zu verlassen und Tiefgaragen sowie Kellerräume zu meiden. In Fischach wurden am Morgen Anwohner in Wohnlagen nahe Schmutter und Neufnach per Lautsprecherdurchsage der Feuerwehr gebeten, sich in Sicherheit zu begeben.

Lesen Sie dazu auch

Die Pegel steigen: In den Stauden kommt es zu großen Überschwemmungen. Foto: Maximilian Czysz

Anwohner wurden in der Schaufel eines großen Radladers durch die Wassermassen ins Trockene gefahren. Am Vormittag wurden in Fischach vier Menschen mit dem Hubschrauber per Seilwinde gerettet. Mütter und Kinder aus dem Fischacher Wohlfühlhaus wurde in die Turnhalle nach Willmatshofen gebracht, wo für sie ein Nachtlager eingerichtet wird. Dort wird für die Gäste auch gekocht. In Langenneufnach wurde ein Zeltlager mit 30 Kindern und Jugendlichen sowie Betreuern geräumt.

Schulunterricht fällt am Montag in Fischach aus

Der Unterricht an der Grund- und Mittelschule in Fischach und Langenneufnach sowie der Kindergarten in Fischach (nicht Willmatshofen) entfallen am Montag, teilte Bürgermeister Peter Ziegelmeier am Samstagmittag mit. "Das ist zu gefährlich und nicht verantwortbar." Ob der gesamte Unterricht im Landkreis ausfällt, soll sich am Sonntag entscheiden, sagte Landrat Sailer. Auch das für Sonntagabend angekündigte Konzert in der Fischacher Kirche wurde abgesagt.

Die Brücke, an der in Fischach Schmutter und Neufnach zusammentreffen, wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Auch viele andere Überfahrten in den Stauden waren nicht mehr passierbar. In der Ortsmitte von Siegertshofen hatte sich eine große Wasserfläche aufgestaut. Auch in Mickhausen trat die Schmutter weit über die Ufer - am Fußballplatz war Land unter. Wegen der anhaltenden Regenfälle und Überflutungen ist mit weiteren Sperrungen zu rechnen. Kurz vor 10 Uhr wurde die B300 in Gessertshausen überflutet. Im südlichen Landkreis wie in Großaitingen liefen am Vormittag viele Keller voll, die Singold trat über das Ufer. Hunderte Feuerwehrkräfte sind seit Freitag im Dauereinsatz.

Bäche werden zu reißenden Fluten

In Langenneufnach hatte die Neufnach mehrere Straßen überflutet. Dort wurde das große Stauwehr am südlichen Ortsende zum Teil geöffnet. Es hat ein Fassungsvermögen von rund 240.000 Kubikmetern. Aus den kleinen Flüssen Neufnach und Schmutter wurden über Nacht große und reißende Fluten.

In Fischach staut sich das Wasser: Dort treffen Schmutter und Neufnach aufeinander. Foto: Marcus Merk

Das BRK und die DLRG waren mit Rettungsbooten vor Ort. Über ein Dutzend Menschen wurden von den Wasserrettern mit Booten abgeholt und in Sicherheit gebracht. Martin Gschwilm von der Bobinger Wasserwacht kritisierte Menschen, die die Absperrungen der Feuerwehr weg geräumt und ignoriert hatten. "Das ist lebensgefährlich, und wir haben die Arbeit und müssen alles wieder korrekt hinstellen."

Im südlichen Landkreis spitzte sich die Situation am Samstagmittag zu. Im Bereich des Röthenbachs in Langerringen sowie im Bereich der Singold in Langerringen, Schwabmünchen, Mittelstetten und Großaitingen sowie im Bereich des Feldgießgrabens in Schwabmünchen wurde eindringlich geraten, Kellerräume und Tiefgaragen zu verlassen und im Freien die Gewässernähe zu meiden.

Kommandant aus Schwabmünchen: "Lage, wie es sie nur alle 20 Jahre gibt"

In Königsbrunn boten Bürgerinnen und Bürger einander Hilfe in Gruppen in den Sozialen Netzwerken an. Dabei ging es etwa um vollgelaufene Keller. Einige Königsbrunner stellten ihre Tauchpumpe zum Ausleihen bereit. Die Feuerwehr bietet bei Bedarf außerdem bis zu acht Sandsäcke pro Haushalt zum kostenfreien Abholen im Feuerwehrhaus, St.-Johannes-Straße 42, an. Im Vergleich zu anderen Bereichen, etwa um Bobingen oder in den Westlichen Wäldern, war die Lage in der größten Stadt des Augsburger Landes am Samstag aber weniger dramatisch, wie von der Feuerwehr zu hören war.

Die Königsbrunner Feuerwehr untersützte dafür in und um Schwabmünchen. Genauso wie Einsatzkräfte aus Untermeitingen, Klosterlechfeld, Birkach, Klimmach, Mittelstetten, Schwabegg, Sonthofen, Waltenhofen, Durach und natürlich aus Schwabmünchen selbst. Am Feuerwehrhaus herrscht Hochbetrieb. Kommandant Stefan Missenhardt sagt: "Wir hatten bis zu 200 Leute im Einsatz." Mehrere hundert Meter Sandsackwälle haben diese etwa gelegt. Teilweise mussten die Einsatzkräfte laut Missenhardt mit dem Bagger Entlastungsgräben ziehen. "Wir sind seit gestern Mittag durchgehend im Einsatz", sagt er am Samstagnachmittag. Schwerpunkte der Einsätze liegen vor allem entlang der Singold und am Feldgießgraben. "Das ist eine Lage, wie es sie nur alle 15 bis 20 Jahre gibt."

Die Wiese vor dem Feuerwehrhaus in Schwabmünchen stand am Samstag unter Wasser. Einsatzkräfte pumpten ab. Foto: Marco Keitel





Wie viel das Rückhaltebecken in Holzhausen, das erstmals im Einsatz ist, bringe, sei noch abzuwarten. Missenhardt lobt, dass viele Schwabmünchnerinnen und Schwabmünchner spontan zum helfen kommen. Etwas weiter südlich drohe aber der nächste Dammbruch, am Burghofweiher bei Langerringen. Anwohner wurden bereits am Mittag gewarnt. Wenn der Damm breche, drohe eine bis zu 60 Zentimeter hohe Flutwelle.

An der Zusambrücke in Zusmarshausen drohte das Wasser über die Uferböschung zu treten. Foto: Katharina Indrich

In Zusmarshausen waren die Wiesen an der Zusam am Samstagvormittag bereits großflächig überschwemmt. An der Zusambrücke in der Wertingerstraße drohte die Zusam über die Ufer zu kommen. In ihrem Sportgeschäft direkt am Fluss beobachteten Robert und Hildegard Krebs die Entwicklung am Vormittag genau. So hoch wie das Wasser aktuell stehe, sei es seit sie das Gebäude hier 2006 gebaut haben, noch nie gewesen, sagten die beiden und blickten vom Büro hinaus auf die braunen Fluten. Bis das Wasser ins Geschäft laufen würde, müsste es noch einen knappen Meter überwinden. "Wir werden die Lage trotzdem genau beobachten", sagte Robert Krebs. Am späten Samstagvormittag wurde der "Zusser Nullinger Triathlon", der für Sonntag, 2. Juni, geplant war, abgesagt.

Brennpunkt Nordendorf: Gemeinde aktiviert Notfallplan

Auch im nördlichen Landkreis ist das Hochwasser akut: Nordendorfs Bürgermeister Tobias Kunz hat den Krisenstab einberufen. Dieser hat nach Mitteilung der Gemeinde entschieden, den Hochwasser-Notfallplan zu aktivieren. Dieser sieht vor, die vom Hochwasserschutz betroffene Bevölkerung zu warnen und die nicht unmittelbar betroffene Bevölkerung zur Hilfe aufzurufen. Die Gemeinde hat für solche Fälle einen massiven Plan in der Schublade. Bürgermeister Tobias Kunz: „Bürgerinnen und Bürger, die helfen können, melden sich bitte im Bürgersaal. Unser Krisenstab koordiniert die Helferinnen und Helfer an die richtige Stelle: Sandsäcke füllen, Logistikunterstützung oder Helferversorgung. Wir haben für jede Helferin und jeden Helfer etwas zu tun.“ So sammelten sich viele Helfer während des Vormittags am Bauhof. Sogar an die Kinderbetreuung hat die Gemeinde gedacht. Wer helfen möchte aber seine Kinder nicht alleine zu Hause lassen kann, darf kostenfrei die Kinderbetreuung in der Kita "Schmutterzwerge" in Anspruch nehmen.

Nordendorf: Wer helfen kann, soll anpacken

Die Gemeinde verfolge zwei Ansätze, so Kunz: "Wir wollen den bestehenden Deich mit einer massiven Sandsacklogistik verteidigen und das HQ100-Szenario einer Deichüberflutung zwischen Westendorf und Nordendorf mit einem mobilen Deich aufhalten. Wir haben nur wenig Zeit, aber unsere Vorbereitung ist gut und unsere Einsatzkräfte sind hoch motiviert." Alle Haushalte werden durch die Einsatzkräfte über Gefahren informiert. Unter www.nordendorf.de ist eine Notfall-Seite mit allen Infos frei geschaltet. Die Verwaltung steht für Fragen unter 08273/9998-70 oder per Mail an esis@vg-nordendorf.de zur Verfügung. Der Einsatzkoordinierende Krisenstab ist unter der Telefonnummer 08273/99850-0 erreichbar.

Nichts geht mehr: In Fischach war die Poststraße überflutet. Anwohner wurden in Sicherheit gebracht. Foto: Marcus Merk

In Westendorf mussten mehrere Keller leergepumpt werden. Und in Affaltern war die Feuerwehr mit Sandsäcken zur Stelle, weil die Schmutter über die Ufer getreten war. Später wurden dann die Schmutterbrücken gesperrt. Im Markt Dinkelscherben wurden am Samstagnachmittag 14 Personen evakuiert und in Sicherheit gebracht. Darüber hinaus wird aktuell in der Gemeinde Altenmünster der Bereich zwischen der Mühlgasse und der Eppishofer Straße evakuiert. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Altenmünster werden in der örtlichen Turnhalle untergebracht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Hochwasser im Landkreis Augsburg ist stärker als 2002

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Samstag weiter vor extremen Dauerregen. Es werden Niederschlagsmengen zwischen 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter erwartet. In der Nacht wurde am Messepegel in Fischach die vierte Meldestufe erreicht. Der Pegel der Schmutter lag am Vormittag um 7.30 Uhr bei 283 Zentimeter und damit höher als die schweren Hochwasser von 1981, 1991 und 2022. Der höchste jemals gemessene Stand wurde am 22. August 2005 erreicht. Er lag bei 316 Zentimetern und sorgte für große Schäden. Am Mittag lag der Pegel in Fischach bei 300 Zentimetern und ist seitdem leicht gefallen.

95 Bilder Unwetter: Land unter in den Stauden Foto: Marcus Merk, Maximilian Czysz, Elmar Knöchel, Jose Thiergärtner, Katharina Indrich

Der Landkreis warnt im Katastrophenfall, zu Hause

Fenster, Türen und Abflussöffnungen abzudichten.

Aufenthalt in oberen Geschossen, nie in Kellern oder Hallen

Elektrogeräte auszustecken, Heizungen und Strom abzuschalten

Sicherstellen, dass gefährliche Stoffe nicht ins Wasser gelangen

Gefüllte Sandsäcke bereithalten.

Am Samstagmittag hatte die Schmutter in Fischach einen Wasserstand von drei Metern. Normal sind 30 bis 50 Zentimeter. Foto: Marcus Merk

Wer unterwegs ist, sollte sich wenn möglich, in Gebäude in obere Stockwerke zurückziehen, nie ins Auto steigen oder in Unterführungen bleiben. Es sollten auch keine überfluteten Bereiche betreten werden. Es müsse dringend den Aufforderungen der Einsatzkräfte nachgekommen werden, teilte das Landratsamt am Vormittag mit.

Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann machten sich ein Bild vom Hochwasser in Diedorf. Foto: Marcus Merk



Am Samstagnachmittag kamen Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann nach Diedorf. Sie wollten sich ein Bild vom Ausmaß der Flutkatastrophe machen. Die Regierung von Schwaben richtete ab 16 Uhr auf dem Gelände der Messe Augsburg eine Notunterkunft für betroffene Personen aus den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg ein.