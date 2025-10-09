Rollt die Staudenbahn Süd wirklich aufs Abstellgleis?

Sind die Pläne für die Reaktivierung der südlichen Staudenbahn ein Fall fürs Abstellgleis? Wie berichtet, hat das Verkehrsministerium mit Christian Bernreiter an der Spitze dem Projekt eine Absage erteilt. Der Grund: Die Fahrgastprognose reicht nicht aus. Das wollen verschiedene Politiker so nicht stehen lassen.

Stephanie Schuhknecht, Grünen-Landtagsabgeordnete aus Augsburg und Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung, und die Grünen in den Kreistagen Augsburg und Unterallgäu fordern eine Gesamtbetrachtung für eine durchgehende Reaktivierung und für die Gesamtstrecke von Augsburg bis Türkheim beziehungsweise Bad Wörishofen. Sie sagt: „Eine durchgehende Verbindung von Augsburg bis Türkheim oder am besten Bad Wörishofen hätte das Potenzial für deutlich mehr Fahrgäste, eine bessere Anbindung für den ländlichen Raum – und sie wäre ein echtes Rückgrat für klimafreundliche Mobilität in der Region.“ Auch der Landtagsabgeordnete Peter Wachler (CSU) aus Markt Wald fordert, den südlichen Abschnitt nicht isoliert, sondern das Potenzial der Gesamtstrecke zu betrachten. „Die Staudenbahn muss als Gesamtstrecke von Gessertshausen bis Türkheim gedacht werden. Der Norden ist auf einem guten Weg – gerade deshalb darf der Süden nicht vorschnell aufgegeben werden. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass wir dieses Zukunftsprojekt mit Weitsicht verfolgen.“

Grüne fordern: Gesamte Strecke muss unter die Lupe genommen werden

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Augsburger Kreistag, Felix Senner, ist überzeugt: „Die Fakten sind eindeutig: Im durchgehenden Betrieb zwischen Gessertshausen und Türkheim erreicht die Staudenbahn die zentrale Fördervoraussetzung des Freistaats – über 1000 Personenkilometer. Verkehrlich, wirtschaftlich und technisch spricht alles für eine Reaktivierung der gesamten Strecke.“ Lisa Steber, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Unterallgäuer Kreistag, ergänzt: „Nur wenn Fahrgäste künftig durchgehend von Augsburg über die Stauden bis Bad Wörishofen und umgekehrt reisen können, wird das volle Potenzial der Staudenbahn erschlossen – für Pendlerinnen und Pendler, Schülerinnen und Schüler und den Tourismus gleichermaßen und damit eine ganz andere Attraktivität für die Menschen erzeugt. Das erhöht auch die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger – für eine Staudenbahn von Augsburg bis ins Allgäu und umgekehrt.“

Die Grünen-Abgeordnete Schuhknecht hat nun eine Anfrage zum Plenum an die Staatsregierung eingereicht, um offene Fragen zu klären. Schuhknecht möchte wissen: „Wird nach Kenntnis der Staatsregierung im Zuge des Reaktivierungsvorhabens der Staudenbahn das sogenannte 1000er-Kriterium für die Gesamtstrecke zwischen Gessertshausen und Türkheim erreicht? Woher rührt die Trennung in Langenneufnach, wo es sich doch um eine durchgehende Verbindung handelt und keine betrieblichen Notwendigkeiten der Teilung der Strecke in Langenneufnach bestehen? Könnte ungeachtet dessen eine Reaktivierung für den Abschnitt Langenneufnach–Türkheim erfolgen, wo doch beispielsweise die Strecke Gotteszell–Viechtach in Niederbayern bei einem noch geringeren Fahrgastpotenzial wiederhergestellt wurde?“

Warum wurde Strecke im Bayerwald reaktiviert?

Nach Information des privaten Eisenbahnverkehrsunternehmens Länderbahn hatte sich Bayerns Verkehrsminister Bernreiter bei der Reaktivierung der Strecke Gotteszell–Viechtach für eine Ausnahmeregelung ausgesprochen. Will heißen: Es wurde vom Reaktivierungskriterium, das mindestens 1000 Fahrgäste pro Zugkilometer und Tag fordert, abgewichen. „Den Dauerbetrieb der Waldbahn zwischen Gotteszell und Viechtach habe ich persönlich vorangetrieben, weil wir mit der Bahnwerkstatt direkt an der Strecke eine Besonderheit haben, die sie von allen anderen Strecken mit Reaktivierungswunsch in Bayern unterscheidet“, begründete Bernreiter die Ausnahmegenehmigung. Dieser Argumentation folgte 2024 auch das Parlament.

Seit Einführung des Probebetriebs auf der Strecke Gotteszell-Viechtach sei die Werkstatt nach Darstellung der Länderbahn, zu der die fünf Marken Alex, Trilex, Oberpfalzbahn, Vogtlandbahn und Waldbahn gehören, kontinuierlich erweitert worden.

Projekte sind laut BEG nicht vergleichbar

Laut der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die den Personenverkehr auf der Schiene plant, finanziert und kontrolliert, seien das Projekt Gotteszell-Viechtach und die Staudenbahn Süd nicht vergleichbar. Maßgeblicher Hintergrund dieser Sonderentscheidung sei gewesen, dass am Ende dieser Stichstrecke eine SPNV-Werkstatt der Länderbahn besteht, die es sowohl aus verkehrlicher als auch aus strukturpolitischer Sicht zu erhalten gelte. „Eine solche Situation gibt es an keiner anderen Reaktivierungsstrecke im Freistaat“, teilt die BEG auf Nachfrage mit.

Reaktivierung der Staudenbahn Nord läuft weiter

Während um die Reaktivierung der Staudenbahn Süd gerungen wird, befindet sich der nördliche Abschnitt der Staudenbahn zwischen Gessertshausen und Langenneufnach bereits im Planfeststellungsverfahren. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) sollen die 13 Kilometer lange Strecke wieder auf Vordermann bringen. Geplant ist, dass der Schienenverkehr ab Ende 2028 wieder rollt. Die Kosten für die Reaktivierung werden derzeit auf rund 65 Millionen Euro geschätzt.