In diesen acht Ordnern steckt die neue Staudenbahn

Im vergangenen Jahr hieß es, die Staudenbahn fährt Ende 2027 wieder. Jetzt ist von „frühestens Ende 2028“ die Rede. Den Fahrplan stellten Vertreter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm vor, die die 13 Kilometer lange Strecke zwischen Gessertshausen und Fischach auf Vordermann bringen. Hintergrund für das Update war die Planfeststellung. Das heißt: Jetzt beginnt das Verfahren, das zur Baugenehmigung führen soll.
Landkreis Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden