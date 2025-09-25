Icon Menü
Staudenbahn-Reaktivierung verzögert sich: Neue Termine und Kostenschätzungen

Landkreis Augsburg

In diesen acht Ordnern steckt die neue Staudenbahn

Die Staudenbahn kommt frühestens Ende 2028. Warum die Reaktivierung erneut länger dauert und die Kosten in die Höhe geschossen sind.
Von Maximilian Czysz
    •
    •
    •
    In diesen acht Aktenordnern stecken die Unterlagen, die zur Genehmigung für die Staudenbahn führen sollen.
    In diesen acht Aktenordnern stecken die Unterlagen, die zur Genehmigung für die Staudenbahn führen sollen. Foto: Maximilian Czysz

    Im vergangenen Jahr hieß es, die Staudenbahn fährt Ende 2027 wieder. Jetzt ist von „frühestens Ende 2028“ die Rede. Den Fahrplan stellten Vertreter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm vor, die die 13 Kilometer lange Strecke zwischen Gessertshausen und Fischach auf Vordermann bringen. Hintergrund für das Update war die Planfeststellung. Das heißt: Jetzt beginnt das Verfahren, das zur Baugenehmigung führen soll.

