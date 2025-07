Bahnhofstraße in Lagerlechfeld soll umgebaut werden

In der Bahnhofstraße in Lagerlechfeld soll für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer einiges besser werden. Am Knotenpunkt vor der Bahnschranke, an dem die Bahnhofstraße mit der Jahnstraße und der Lazarettstraße zusammenkommt, soll die einem Kreisverkehr ähnliche Kreuzung in eine Vorfahrtstraße umgebaut werden. Sie soll mehr Raum für wartende Autos vor der Bahnschranke verschaffen. Im weiteren Verlauf der Bahnhofstraße Richtung Norden sollen einige Höhenunterschiede zwischen Fahrbahn und Fußgängerweg ausgeglichen und die Unterstände an den Bushaltestellen barrierefrei werden.

Bettina Jödicke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Graben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhofstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis