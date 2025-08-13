Icon Menü
Unfall auf B17 bei Oberottmarshausen: Rechte Spur nach Kollision zwischen zwei Autos gesperrt

Oberottmarshausen

B17 bei Oberottmarshausen ist nach Unfall auf der rechten Spur gesperrt

Zunächst war die Bundesstraße 17 ganz gesperrt, mittlerweile nur noch der rechte Fahrstreifen. Grund ist ein Unfall.
    •
    •
    •
    Die Polizei hat die B17 im südlichen Landkreis Augsburg in Fahrtrichtung Augsburg am Mittwochnachmittag vorübergehend gesperrt.
    Die Polizei hat die B17 im südlichen Landkreis Augsburg in Fahrtrichtung Augsburg am Mittwochnachmittag vorübergehend gesperrt. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Bei einem Spurwechsel hat es am frühen Mittwochnachmittag auf der B17 in der Nähe von Oberottmarshausen gekracht. Die Bundesstraße war deshalb in Richtung Augsburg vorübergehend komplett gesperrt.

    Nur noch ein Fahrstreifen der B17 ist gesperrt

    Dabei handelte es sich jedoch nur um wenige Minuten, wie ein Autobahnpolizist auf Nachfrage mitteilt. Zwei Autos seien beim Spurwechsel zusammengestoßen, eines habe sich gegen die Fahrtrichtung gedreht. Deshalb habe die Straße kurz gesperrt werden müssen. Verletzt worden sei niemand. Nach der vorübergehenden Komplettsperrung war am Mittwochnachmittag noch der rechte Fahrstreifen für den Abschleppdienst gesperrt. (mjk)

