B17 bei Oberottmarshausen ist nach Unfall auf der rechten Spur gesperrt

Bei einem Spurwechsel hat es am frühen Mittwochnachmittag auf der B17 in der Nähe von Oberottmarshausen gekracht. Die Bundesstraße war deshalb in Richtung Augsburg vorübergehend komplett gesperrt.

Nur noch ein Fahrstreifen der B17 ist gesperrt

Dabei handelte es sich jedoch nur um wenige Minuten, wie ein Autobahnpolizist auf Nachfrage mitteilt. Zwei Autos seien beim Spurwechsel zusammengestoßen, eines habe sich gegen die Fahrtrichtung gedreht. Deshalb habe die Straße kurz gesperrt werden müssen. Verletzt worden sei niemand. Nach der vorübergehenden Komplettsperrung war am Mittwochnachmittag noch der rechte Fahrstreifen für den Abschleppdienst gesperrt. (mjk)