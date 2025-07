Achtung Autofahrer: An diesen neun Baustellen im Landkreis ist 2025 mit Stau zu rechnen

Neue Fahrbahnbeläge, Erweiterungen, neue Radwege - im Augsburger Land wird kräftig gebaut. Das führt regelmäßig zu Stau und Umleitungsverkehr. Zuletzt mussten Autofahrer besonders in Neusäß mehr Zeit einplanen. Dort sind die große Baumaßnahmen inzwischen ebenso wie auf der B2 im nördlichen Landkreis weitestgehend abgeschlossen. Es stehen aber noch eine ganze Reihe an weiteren Projekten an. Unsere Redaktion gibt einen Überblick zu den größten Baustellen auf den Straßen im Augsburger Land im laufenden Jahr:

Aktuelle Sperrung der Kreisstraße bei Horgau Rund um Horgau muss man aktuell mehr Zeit einplanen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Grund dafür ist eine Baustelle , die voraussichtlich noch bis Samstag, 26. Juli, dauern wird. Aktuell wird die Kreisstraße A5 wird zwischen der Einmündung der Staatsstraße 2032 und der Staatsstraße 2510 sowie zwischen der Einmündung Staatsstraße 2510 und der Rothbrücke saniert. Dort wird die Fahrbahn erneuert, teilt das Landratsamt mit. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Der Geh- und Radweg sind nicht betroffen.

B300 bei Ustersbach ab August gesperrt Voraussichtlich ab Mitte August wird eine Linksabbiegespur zum neuen Gewerbegebiet an der B300 gebaut. Hierfür muss die B 300 im Abschnitt zwischen dem Ortsrand von Ustersbach und dem Kreisverkehr B300/ Kreisstraße A2 für die Dauer von etwa drei Wochen voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Dinkelscherben und ist entsprechend ausgeschildert.

Schmutterbrücke nur einseitig befahrbahr Die Sanierung der Schmutterbrücke kostete Autofahrer schon in den vergangenen Monaten immer wieder Geduld. Das Gute: Sie ist und war während der gesamten Sanierung immerhin einseitig befahrbar. Im letzten Jahr wurde die erste Brückenhälfte (Fahrbahn) saniert und in diesem Jahr folgt die zweite. Es sieht danach aus, dass die Maßnahme bald abgeschlossen ist.

Im südlichen Landkreis Augsburg werden Straßen saniert

Instandsetzung der Brücken über die Singold Die Sanierung der zwei Brücken in Schwabmünchen läuft seit Juni und dauert noch bis Dezember, teilt das staatliche Bauamt mit. Die Brücken stammen aus dem Jahr 1973. Bislang wurden nur kleinere Instandhaltungsarbeiten ausgeführt. Nach über 50 Nutzungsjahren ist aufgrund des Schadensbildes eine grundlegende Instandsetzung erforderlich. Die Umleitungen werden ausgeschildert. Zudem werden Sammelstellen für die Mülltonnen der betroffenen Haushalte eingerichtet, die die Müllabfuhr regulär anfährt.

Erneuerung einer Straße zwischen Schwabmünchen und Graben Auch dort müssen Autofahrer in den kommenden Wochen mehr Zeit einplanen. Gebaut wird vom 21. Juli bis zum 29. August, berichtet ein Sprecher des Bauamts. Damit Autofahrer ins Gewerbegebiet in Langerringen kommen, wird in zwei Abschnitten gebaut. Dabei wird auch der Kreisverkehr südlich von Schwabmünchen, bei BMW, erneuert.

Neue Leitung zwischen Graben und Lagerlechfeld Voraussichtlich im Anschluss an die Sanierung zwischen Schwabmünchen und Graben werden zwischen Graben und Lagerlechfeld neue Leitungen verlegt. Dabei wird es voraussichtlich auch Nachtarbeiten im Bahnübergangsbereich geben, um Vollsperrungen der Bahnlinie zu vermeiden. Auch bei dieser Baustelle sind mehrere Abschnitte geplant, um möglichst viele Zufahrten zu erhalten, teilt das Bauamt mit.

Auch die Kreisstraße A16 wird zur Baustelle

Deckensanierung zwischen Leuthau und Schwabmünchen Wann genau dort gebaut wird, steht noch nicht fest, teilt das Lsandratsamt mit. Frühestens aber eine Woche nach den Sommerferien. Aktuell geht man davon aus, dass die Baustelle etwa vier Wochen dauern wird.

Deckensanierung zwischen Kleinaitingen und Oberottmarshausen Ähnlich ist das auf der Kreisstraße A16 zwischen Kleinaitingen und Oberottmarshausen. Auch dort wird voraussichtlich eine Woche nach den Sommerferien mit der Sanierung der Fahrbahn begonnen. Das Landratsamt geht davon aus, dass das etwa drei Wochen dauern wird.

Ausbau der Aichener Straße in Walkertshofen Diese Baustelle wird ziemlich lange dauern. Aktuell geht das Landratsamt von einer Bauzeit von etwa anderthalb Jahren aus. Begonnen werden soll im August. Nicht nur die Aichener Straße, sondern auch der Sennereiweg in Walkertshofen werden saniert. Den Sennereiweg sollen dann Fußgänger und Radfahrer benutzen, um von der Aichener Straße auf die Hauptstraße und umgekehrt zu gelangen.