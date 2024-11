Unfallflucht mit Fiat

Eine Unfallflucht meldet die Polizei in Untermeitingen. Dort habe eine Frau am frühen Samstagmorgen ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand in der Schwabenstraße abgestellt. Als sie am Sonntag gegen 16 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden am linken Außenspiegel. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 450 Euro geschätzt.

Offensichtlich hatte ein unbekannter Täter mit seinem rechten Außenspiegel den Wagen touchiert und anschließend den Unfallort verlassen. Anhand der Spurenlage am Unfallort konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Pkw der Marke Fiat, Typ Doblo, handelt.

Die Polizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)