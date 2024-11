Das hat der Fasching in Untermeitingen heuer zu bieten

Was die Faschingssaison der Faschingsgesellschaft Untermeitingen - kurz FGU - heuer zu bieten hat, verriet Präsidentin Tanja Merz auf der Jahreshauptversammlung, die traditionell am 11.11. ab 20:11 Uhr stattfand. Tanja Merz führte durch den Abend und gab erste Einblicke in die kommende närrische Zeit. Das diesjährige Motto lautet „Hawaii – Sonne, Strand und Meer“. Passend dazu trainieren die Showtanzgarden der Kinder und Erwachsenen bereits fleißig an ihrer neuen Bühnenshow. In bunten Kostümen und zu schwungvollen Choreografien möchten sie das Publikum auf eine Reise in die Südsee mitnehmen.

