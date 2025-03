Starkbierfest in Untermeitingen: Bruder Barnabas übt Gesellschaftskritik

Nach einem ausgelassenen Fasching richtet sich der Blick in Untermeitingen bereits auf das nächste große Ereignis: das traditionelle Starkbierfest des Musikvereins. Am Samstag, 15. März, ist es so weit – ab 19 Uhr verwandelt sich das Pfarrheim in einen geselligen Festsaal voller bayerischer Gemütlichkeit.

Für Unterhaltung sorgt die schwungvolle Blasmusik des Musikvereins, die mit zünftigen Klängen zum Feiern einlädt. Begleitend dazu dürfen sich die Gäste auf herzhafte bayerische Spezialitäten freuen – und natürlich auf das namensgebende Starkbier, das traditionell in geselliger Runde genossen wird.

Besonders freuen sich die Gäste auf die Fastenpredigt von „Bruder Barnabas“. Mit scharfem Witz und treffsicheren Pointen liest Franz Rieder so manchem Bekannten und weniger Bekannten aus der Region humorvoll, aber bestimmt die Leviten. Diese Form der Gesellschaftskritik sorgt jedes Jahr für zahlreiche Lacher und ist aus dem Starkbierfest nicht mehr wegzudenken. Wer sich einen guten Platz sichern möchte, sollte frühzeitig erscheinen. „Die Erfahrung zeigt, dass das Fest immer auf große Resonanz trifft und das Pfarrheim schnell gefüllt ist“, erklärt die Vorsitzende Christiane Fery.