Größere Turnhalle ist die größte Investition

Der Haushalt 2025 in der Gemeinde Untermeitingen wurde jüngst im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Zuvor wiederholte Bürgermeister Simon Schropp die aktuelle finanzielle Lage: „Der Finanzausschuss kam zu einer schnellen Einigung, weil es der Gemeinde den Umständen entsprechend gut geht.“ Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden sei ihr Haushalt ausgeglichen und trotz Entnahmen aus den Rücklagen habe man für das nächste Jahr noch eine kleine Reserve. „Wir dürfen stolz sein, dass wir trotz schwieriger Rahmenbedingungen hier mächtig investieren dürfen in unsere Gemeinde“, so Schropp.

Die Verwaltung wiederholte die wichtigsten Investitionen. Der Sportverein Untermeitingen erhält nach Abzug der Zuschüsse und des Eigenanteils eine Unterstützung in Höhe von 67.500 Euro. In der Imhofhalle sollen Schiebetüren eingebaut, der Boden erneuert und die Bestuhlung ausgetauscht werden. An Schulen und Kindergärten finden diverse Sanierungen statt. Für die archäologische Untersuchung am geplanten Neubaugebiet werden 200.000 Euro einberechnet. Für Feuerwehr- und Bauhoffahrzeuge werden 244.000 Euro kalkuliert. Größte Investition bleibt die Erweiterung der Turnhalle mit 3,58 Millionen Euro. Zwar werde im Haushalt mit einer Erhöhung der Kreisumlage von vier Prozentpunkten gerecht, aber: „Ich hoffe und glaube auch fest, dass wir da nicht bei vier Punkten landen werden. Das wird deutlich entspannter aussehen“, sagte Schropp. Trotzdem setze man bei der Planung auf Sicherheit.

Fast 30 Meter hoher Turm

Beschlossen wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass es beim Bau der Kaffeerösterei mit Sozialräumen in der Messerschmittstraße weitergehen kann. Ein 28,5 Meter hoher Kamin soll an der bereits errichteten Halle angebracht werden, um die Abgas- und Geruchsemissionen regelkonform abzuleiten. Dadurch kann das Unternehmen die Nutzungserlaubnis erhalten. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben zu.