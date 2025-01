Unerlaubt Cannabis geteilt?

Hat ein Mann in Untermeitingen illegalerweise einen Joint weitergegeben? Das untersucht die Polizei. Am Mittwoch wurden gegen 22.30 Uhr von einer Streife zwei Personen an einer Bushaltestelle in der Lechfelder Straße angetroffen, die jeweils einen Joint konsumierten. Bei der weiteren Kontrolle gab einer der beiden an, das Cannabis angebaut zu haben. Es ist laut Polizei davon auszugehen, dass dieser den Ertrag seiner Pflanze mit seinem Begleiter geteilt hatte. Die Polizei Schwabmünchen hat deshalb die Ermittlungen zu einer eventuellen rechtswidrigen Weitergabe von Cannabis aufgenommen. Denn Cannabis aus Eigenanbau ist laut Gesetz nur für den Eigenkonsum bestimmt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. (AZ)

