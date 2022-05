Interaktive Zeitreise: Disco-Betreiber will Lechpark an der B17 Leben einhauchen

Von Felicitas Lachmayr - 12:00 Uhr

Jahrelang wurde das riesige Gebäude an der B17 in Untermeitingen nicht genutzt. Nun will es PM-Chef Stefan Egger wiederbeleben. Eine Tour durch den verlassenen Lechpark.

In Plastik verhüllt stehen die rosafarbene Stühle da. Eine weiße Balustrade schlängelt sich durch den Raum, in einer Schublade liegen gefaltete Servietten. Keine Ecke ist angeschlagen, keine Kante abgewetzt. Der Stil des Cafés: Typisch 90er Jahre - auf edel gemacht, aber etwas trashig. Alles wirkt neu und doch aus der Zeit gefallen. "Die Möbel stehen hier seit 1998, wurden aber nie genutzt", sagt Stefan Egger. "Irre oder? Sie warten nur darauf, aus dem Dornröschenschlaf geweckt zu werden."

