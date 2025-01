Sonne, Strand und Meer: So feiert Untermeitingen Fasching

Die Faschingsgesellschaft Imhofia Untermeitingen entführt ihre Gäste diese Saison in die tropische Welt Hawaiis. Mit dem Motto „Hawaii, Sonne, Strand und Meer“ verwandelt sich die Imhofhalle in ein Paradies aus Palmen, Sandstränden und Meeresrauschen. Ein Bühnenbild, das Urlaubsstimmung verspricht, bildet die Kulisse für ein vielseitiges Programm.

„Wir haben für diese Saison etwas Großartiges geschaffen“, erklärt Tanja Merz, Präsidentin der Faschingsgesellschaft, mit Begeisterung. „Es ist eine Kombination aus traditionellen Elementen und frischen, kreativen Ideen.“

Neben Tanzeinlagen steht Humor in Untermeitingen auf dem Programm

Besonders die Showeinlagen der großen und kleinen Garde mit einer großartigen Choreografie versprechen ein Höhepunkt zu werden: Mit Tempo und Dynamik nehmen die Tänzerinnen in ihren Kostümen das Publikum auf eine Reise in die Südsee mit. Hawaiianische Tänze, Rhythmen und ein Wettsurfen mit dem „weißen Hai“ zaubern Urlaubsgefühl in die Halle.

Auch die Lachmuskeln kommen nicht zu kurz: Harry und Sonja erzählen aus ihrem turbulenten Ehealltag, während Meggi und Sabine am Strand für heitere Momente sorgen. Für die lokale Note sorgen die „Nachbarn“ Wolfgang Strohmeier und Maximilian Osterried, die mit spitzer Zunge die Ereignisse in Untermeitingen aufs Korn nehmen.

Die beliebten „Pfundigen“ vom Faschingsclub Mittelstetten sind dabei sowie deren Tanzgruppe. Ein weiterer Höhepunkt sind die Zusamtaler Bettschoner aus Zusmarshausen sowie Franz Schneider aus Wehringen, der mit einer humoristischen Einlage für Unterhaltung sorgt.

Die Premiere der Narrensitzungen findet am Samstag, 1. Februar, in der Imhofhalle statt. Weitere Termine sind der 8. und der 15. Februar. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von 10, 12 oder 14 Euro sind im Kartenvorverkauf in der Gaststätte Imhofstadl sowie jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr im Foyer der Imhofhalle und an der Abendkasse erhältlich.

Auch für die jüngsten Narren wird etwas geboten: Am Rosenmontag lädt die Faschingsgesellschaft zum Kinderball mit Gaudiwurm. Der Umzug startet um 14 Uhr am alten Sportplatz, bevor in der Imhofhalle bis 17 Uhr weitergefeiert wird.