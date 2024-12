Tipp für die Ferienzeit: „Peterchens und Annelieses Mondfahrt“

Die Nacht – oft die Zeit des Schlafens – wird bei Kindern schnell zur Bühne der Fantasie. Sterne, Mond und Wolken verwandeln sich in Geister und Kobolde, die in ihre Träume schlüpfen. Mit der Premiere dieser zauberhaften Vorstellung nahm das Kinderstück „Peterchens und Annelieses Mondfahrt“ die jungen Zuschauer in der Imhofhalle mit auf eine magische Reise. Die Bühnenstrolche des Theatervereins Laetitia Untermeitingen inszenierte das berühmte Werk von Gerdt von Bassewitz, in einer modernen Bühnenfassung von Marc Gruppe.

Das poetische Abenteuer um Freundschaft und Mitgefühl ist eine Geschichte voller Charme, die Kinder ab fünf Jahren begeistert. Im Mittelpunkt steht der Maikäfer Sumsemann, dessen größter Wunsch es ist, sein verlorenes sechstes Beinchen zurückzuerlangen. Dieses wurde durch einen alten Fluch auf den Mond verbannt und ist nur mit der Hilfe zweier Kinder, die noch nie einem Tier Leid zugefügt haben, zurückzuholen. Verzweifelt und voller Hoffnung landet Herr Sumsemann eines Nachts im Kinderzimmer von Peterchen und Anneliese. Die Geschwister, geweckt von seinem Geigenspiel, erklären sich bereit, ihn auf seiner Reise zu begleiten. Die gemeinsame Reise führt das Trio durch eine fantastische Welt, die von wunderbaren Gesangsmelodien der Sternenkinder untermalt wird. Sie treffen auf den strengen Sandmann, die majestätische Nachtfee mit ihrer Schwester der Sonnenfee und die witzigen Wetterphänomene Donnermann und Blitzhexe. Doch nicht alles ist friedlich: Der bedrohliche Mondmann, der Sumsemanns Beinchen an sich genommen hat, stellt die Helden auf eine harte Probe. In einem turbulenten Finale gelingt es ihnen jedoch, ihn zu überlisten und das ersehnte Beinchen zurückzuerobern.

Bühnenbild und Beleuchtung machen die Aufführung in Untermeitingen perfekt

Die Inszenierung ließ den Himmel in all seinen Facetten lebendig werden und zog die Kinder förmlich in den Bann. Zwischenapplaus und gespanntes Mitfiebern begleiteten die Aufführung. Besonders beeindruckend waren die liebevoll gestalteten Kostüme und Masken, die den 40 jungen Darstellern eine authentische Erscheinung verliehen. Christian und Reiner Schrodt sorgten mit ihrer Beleuchtungstechnik für eine emotionale Atmosphäre, während Jasmin Finke als Spielleiterin und Souffleuse einen reibungslosen Ablauf garantierte.

Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 28. Dezember und Sonntag, 29. Dezember sowie am Samstag, 4. Januar, jeweils um 15 Uhr geplant.