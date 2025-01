Ist der Mensch an sich ist ein Depp?

Erneut hat die Kulturschmiede Stauden bewiesen, dass sie ein Händchen für hochkarätige bayerische Kultur hat. Mit dem Duo Raith & Blaimer gastierte ein musikalisches Urgestein im schmucken Lagerhaus in Walkertshofen, das an diesem Abend nicht nur zum Konzertsaal, sondern auch zum Raum für Heiterkeit und Denkanstöße wurde.

Zur Begrüßung philosophierte Kulturschmiede-Vorsitzender Karl Scheid über das Thema „Depp“, und freute sich, dass das Lagerhaus trotz des augenzwinkernd „schwierigen Themas“ voll geworden war. Das Wort Depp sei seit dem 15. Jahrhundert oberdeutsch belegt und werde als Schimpfwort für einen ungeschickten oder unbeholfenen Menschen verwendet. Unter dem Motto „Der Mensch an sich ist ein Depp“ nahmen anschließend Tanja Raith und ihr kongenialer Ehemann Andi Blaimer das Publikum auf eine musikalische Reise durch das schier unendliche Themenfeld menschlicher Schwächen und Absurditäten mit.

Auch das Publikum wird eingebunden

Raith und Blaimer sind nicht nur beruflich, sondern auch privat seit über 30 Jahren ein Paar und kommen aus der Nähe von Roding im Bayerischen Wald. Im Programm sind es dabei oft die eigenen, persönlichen Schwächen, bei denen man sich schon im Geiste zu sich selbst sagt: „Mensch, bist du ein Depp.“ Auch andere persönliche Geschichten werden wunderbar in dem schon eher autobiografischen Programm der beiden Künstler verarbeitet. Tanja Raith brillierte in ihren Liedern mit ihrer stimmgewaltigen Kraft, die die letzte Ecke des Lagerhauses füllte. Andi Blaimer war dagegen eher der etwas ruhigere, aber trotzdem sehr humorvolle Gegenpart, der auch mit seinem Gitarrenspiel begeisterte. Das Publikum wurde ebenfalls immer wieder mit kleinen lustigen Gesangseinlagen eingebunden.

Menschlichkeit im Miteinander vermisst

Das Duo servierte seinen Gästen ein pointiertes Potpourri aus Selbstironie, Beobachtungen und (hoffentlich) übertriebenen Anekdoten. Dabei stellte sich heraus: Der Mensch als solcher hat eine erstaunliche Gabe, immer wieder neue Gründe zu liefern, ihn kopfschüttelnd zu belächeln. Der Titel des Programms stammt aus Erzählungen der befreundeten Gärtnerin Rosi, die die Menschlichkeit im Miteinander oft vermisst und so zu dem Ergebnis kam, der Mensch ist an sich ein Depp. Im Rap-Style ging es im Lied „Pamela“ um eine „intrigante Spritzn, einem Luder und eine falsche Matz“ – wie es Tanja Raith beschrieb. Raith und Baimer konnten auch äußerst gefühlvoll werden - etwa in den Liebesliedern „Warmer Regen“ und „Du wunderbare Seel“. Sie gingen auch auf die höchste Währung, die Menschen haben, ein: Zeit. „Die ist befristet und darum sollten wir unsere Träume und Wünsche rechtzeitig leben“. Lustig oder gar mit einem großen Schuss schwarzem Humor kamen dagegen die Titel „Virusinfektion“ oder „Friedhofsbesuchssong“ von Andi Blaimer daher. Und trotz aller Heiterkeit hatten auch diese Songs einen wahren Kern.

Die Zuschauer im vollen Lagerhaus quittierten die Vorstellung verdient mit langem Applaus. Raith & Blaimer hatten in Walkertshofen bewiesen, dass sie nicht nur musikalisch, sondern auch als feinsinnige Beobachter der bayerischen Seele brillieren. Ein Abend, der zum Lachen, Nachdenken und vielleicht auch manchmal zum Fremdschämen anregte – und genau deshalb so wunderbar war.

Drei weitere Hochkaräter kommen

Das Programm der Kulturschmiede geht mit drei weiteren Topacts weiter. Luise Kinseher ist am 1. Februar in der Schwabmünchner Stadthalle mit „Wände streichen. Segel setzen“ zu sehen. Da Meier & Watschnbaam gastieren am 29. März in Willmatshofen und am 10. Mai agiert Chris Boettcher als „Freudenspender“ in Mittelneufnach. Karten gibt es online auf der Homepage der Kulturschmiede Stauden oder in den Filialen der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden.