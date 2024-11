Umstürzende Bäume sollen Geflüchtete gefährden

Schon jetzt wohnen 25 Geflüchtete im ehemaligen Hotel Burgberg in Walkertshofen. Wenn es nach Eigentümer Dieter Müller geht, sollen es bald mehr als doppelt so viele sein. 52 Geflüchtete plant er in den ehemaligen Hotelzimmern unterzubringen. „Wohnraum ist bekanntlich knapp und daher will ich die Zimmer erweitern“, sagt der Hotelbesitzer. Nur: Seine Nachbarn haben etwas dagegen und auch der Gemeinderat stimmte gegen die Umnutzung in ein Übergangswohnheim. Der Grund: Brandschutz und das mögliche Umstürzen von Bäumen auf das Hotel.

Vor dem Verwaltungsgericht wurde die Klage der Nachbarn unter Vorsitz von Richterin Ingrid Linder verhandelt. Denn der Gemeinderatsbeschluss kam zu spät, wodurch das Landratsamt das gemeindliche Einvernehmen ersetzte. Unmittelbar an das Hotelgrundstück grenzt der Baumbestand eines Nachbarn, die andere Seite ist von einem weiteren Kläger-Paar bewohnt.

Das Landratsamt hat mit Bescheid vom 15. Mai der Nutzungsänderung des Hotels in ein Übergangswohnheim mit 52 geflüchteten Personen zugestimmt und war dabei von den Vorschriften zu Abstandsflächen und Brandschutz abgewichen. Annemarie Scirtuicchio, Sprecherin des Landratsamts, weist auf das sich zum Jahr 2021 in Bayern geänderte Abstandsflächenrecht hin, seitdem Gebäude deutlich kleinere Abstände gegenüber Grundstücksgrenzen einzuhalten haben. „Hinsichtlich der Abstandsflächensituation muss berücksichtigt werden, dass das Gebäude bereits vor etwa 45 Jahren baurechtlich genehmigt wurde und äußerlich, bis auf die neue Außentreppe als zweiter baulicher Rettungsweg, unverändert bestehen bleibt.“ Das Gebäude halte auch den zur Grundstücksgrenze des Waldgrundstücks gesetzlich vorgeschriebenen Brandabstand von mindestens 2,5 Metern ein.

Gerichtssprecherin Julia Kapsreiter erläutert, im Laufe der Verhandlung seien Rechenfehler bei der Abstandsmessung zutage gekommen, wodurch das Landratsamt die Abstandsflächen korrigieren musste. Einer der klagenden Nachbarn grenze mit seinem Wald an das Baugrundstück und befürchte, dass angesichts sandiger Böden und Großwetterereignisse der Baumbestand für Geflüchtete zur Gefahr werde. Außerdem sei im Prozess, so Kapsreiter, seitens der Nachbarn eine mögliche Brandgefahr im Hotel mit Übergang auf die Nachbargrundstücke angeführt worden. Auch die Belegungsdichte mit unzumutbaren Schallemissionen wurde herangezogen. Die sechs Stellplätze, die für die Umnutzung nötig sind, grenzten laut einer Nachbarin direkt an ihr Grundstück. Einige Asylbewerber seien durch ihr Verhalten aufgefallen, insbesondere bei den Enkelinnen des Paares.

Walkertshofener Bürgermeisterin spricht von abstrakter Gefahr

Margit Jungwirth-Karl, Bürgermeisterin der 1200-Einwohner-Gemeinde, spricht von einer „abstrakten, keiner konkreten Gefahr.“ Die Bäume des klimabedingt trockenen Waldes würden möglicherweise Menschenleben gefährden, egal, ob das nun Asylbewerber oder Hotelgäste seien. Im Gemeinderatsbeschluss vom 27. Februar hätte man zwar einstimmig gegen die Umnutzung gestimmt, kam damit aber dem Antrag von Dieter Müller zu spät nach. „Die Verwaltung hat einfach zu spät reagiert“, sagt Jungwirth-Karl. In der Gemeinderatssitzung wurde neben den nicht standsicheren Bäumen auch der Brandschutz durch Holzbalkendecken, die übermäßige Belegung und die Größe der Unterkunft im Vergleich zum Dorf bemängelt. Die erste Baugenehmigung des Hotels aus dem Jahr 1978 erfülle laut Jungwirth-Karl schon nicht die Brandschutzbedingungen, die eigentlich eine Stahlbetondecke vorgesehen hätte.

Das ehemalige Hotel Burgberg ist schon seit 2013 Asylunterkunft

Dieter Müller will bald zusätzlich zum Obergeschoss im Erdgeschoss Bewohner in vier weiteren Zimmern unterbringen und im Untergeschoss des Hotels Sanitäranlagen bauen. Die Holzdecken seien durch Feuerschutzplatten nachgerüstet worden, im Obergeschoss gäbe es zusätzliche Rettungswege. Schon seit 2013 lässt er Asylbewerber im Hotel wohnen. „Das Restaurant wird nicht mehr benötigt. Warum also nicht zusätzlich Menschen unterbringen?“, fragt er. Vom Nachbarn werde immer mal wieder ein Schreiben seines Vaters aufgeführt, dass seinen Nachbarn von einer Haftung bei einem möglichen Baumsturz auf das Hotel befreie. „Dieses Schreiben habe ich noch nie gesehen“, sagt er. Wenn man Wald habe, müsse man sich um die Standsicherheit der Bäume kümmern. Das bestätigt auch das Landratsamt. „Grundsätzlich obliegt jedem Waldeigentümer eine allgemeine Verkehrssicherungspflicht bezüglich seines Baumbestandes. Sollte keine hinreichende Verkehrssicherung durch den Eigentümer stattfinden, wäre dieser bei Eintritt eines Schadens grundsätzlich in der Haftung“, sagt Scirtuicchio. Die Klage verzögere die Belegung seines Hotels schon jetzt um mindestens ein halbes Jahr, so Dieter Müller. Bis zum 12. Dezember haben die Kläger nun Zeit, zu den neu berechneten Abstandsflächen Stellung zu nehmen. Dann steht die Entscheidung des Verwaltungsgerichts an.