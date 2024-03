Gibt es in Walkertshofen bald mehr Flüchtlinge?

Plus Eigentümer will eine Nutzungsänderung für das ehemalige Hotel Burgberg. Der Gemeinderat eine klare Meinung dazu.

Momentan sind im ehemaligen Hotel Burgberg in Walkertshofen 25 Flüchtlinge untergebracht. Nun beantragt der Eigentümer des ehemaligen Hotels eine Nutzungsänderung in ein Übergangswohnheim für bis zu 64 Flüchtlinge.

Zusätzlich zu den bereits bestehenden Zimmern im Obergeschoss plant der Besitzer im Erdgeschoss den ehemaligen Speiseraum ebenso zu Schlafzimmern umzubauen und eine Gemeinschaftsküche sowie im Untergeschoss zusätzliche Sanitärräume zu errichten. Während der jüngsten Gemeinderatssitzung diskutierten die Räte über diesen Antrag, da hierfür Abweichungen von der Bauordnung hinsichtlich des Brandschutzes für tragende Wände und Decken genehmigt werden müssten. Zusätzlich soll aufgrund des im Osten angrenzenden Waldes ein Baumgutachter beauftragt werden, der den Baumbestand überprüft. Die Gemeinderäte sahen die geforderten Abweichungen kritisch und waren der Meinung, dass 64 Flüchtlinge im Dorf zu viel seien. Daher sprachen sie sich einstimmig gegen den Antrag aus.