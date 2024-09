Darum dauert die Baustelle an der Haltestelle Königsbrunn Zentrum länger als geplant

Im April zog ein großer, gelber Kran die Blicke auf sich. Er hat an der Wendeschleife der Straßenbahnhaltestelle Königsbrunn Zentrum die 35-Tonnen-schwere Brunnenstube für einen Springbrunnen eingehoben, der dort entstehen soll. Rot-weiße Bauzäune versperren aktuell, mehr als fünf Monate später, immer noch viele Flächen in diesem Bereich. Einige Bauarbeiten laufen noch, sollen aber bald abgeschlossen sein. Die Fertigstellung verzögert sich laut Stadt nach aktuellem Stand um etwa sechs Wochen. Eigentlich sollte es im Sommer schon so weit sein. Das ist der aktuelle Stand.

Marco Keitel