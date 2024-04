Wo die Tram wendet, schwebt ein tonnenschwerer Brunnen ein

35 Tonnen wiegt das Herzstück des neuen Springbrunnens in Königsbrunn. Ein Kran ließ ihn an der Haltestelle im Zentrum einschweben.

Was hat der große gelbe Kran an der Haltestelle " Königsbrunn Zentrum" gemacht? Er hat einen Brunnen gebracht. Genauer gesagt wurde Ende vergangener Woche die Brunnenstube eingehoben. In der Wendeschleife der Straßenbahn soll ein Springbrunnen mit neun Feldern entstehen. Er wird der Mittelpunkt des Geländes, dessen Umgestaltung nun begonnen hat. Die Brunnenstube beinhaltet die Technik dafür, sie ist das Herzstück - und wiegt 35 Tonnen. In den kommenden Wochen finden Tiefbauarbeiten statt, um das Herzstück des Brunnens anzuschließen.

Baustelle an der Straßenbahn in Königsbrunn: Im Mai ist ein Weg gesperrt

Danach werden die Wege innerhalb der Wendeschleife gepflastert und erhalten ein Blindenleitsystem. Das Bauprojekt soll im Sommer abgeschlossen sein. Lediglich mit den Baumpflanzungen in den Gehwegbereichen muss bis Herbst gewartet werden. Wegen der Arbeiten bleibt der Diagonalweg zwischen der Haltestelle und dem Gymnasium im Mai gesperrt, ebenso der Weg zwischen Haltestelle und Infopavillon 955. (AZ)