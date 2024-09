Nach Wasserschaden in Kita: Bobinger Eltern üben Kritik

Ein Wasserschaden hatte, wie berichtet, die evangelische Kindertagesstätte an der Wertachstraße in Bobingen lahmgelegt. Durch starken Schimmelbefall muss das erst rund zwei Jahre alte Gebäude wahrscheinlich aufwändig saniert werden. Zur Schadensursache und den Umständen des bestehenden Schadens laufen gerade die Untersuchungen. Mit Hochdruck wurde nach einem Ersatzstandort gesucht. Denn die Arbeiten am bisherigen Standort werden wohl frühestens im Januar 2025 abgeschlossen sein, wie von der Stadt Bobingen, Eigentümerin des Gebäudes, zu hören war.

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasserschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kita Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis