Kinderfasching fällt aus

Der Kinderfasching in der Gemeinde Wehringen fällt heuer aus. Der Grund: Die vorgezogene Bundestagswahl fällt auf denselben Tag. Am Sonntag, 23. Februar, hätte der alljährliche Kinderfasching eigentlich in der Sporthalle am Rathausplatz stattfinden sollen. Dort wird aber dieses Jahr die Briefwahl ausgezählt. Seit Mitte Januar weiß Andreas Jähnert, Vorsitzender des Musikvereins, dass der Kinderfasching heuer nicht stattfinden kann. „Das tut mir sehr leid für die Kinder“, sagt Jähnert, der die Veranstaltung in der Regel zusammen mit dem Faschingsclub organisiert. Der Kinderfasching sei jedes Jahr ausverkauft gewesen. Doch da man am Programm mit Auftritten der Garde und Band nicht sparen wollte, sei es schwierig gewesen, einen Ausweichtermin zu finden. Andere Örtlichkeiten seien zu klein gewesen für die Veranstaltung und zu den Zeiten, wenn die Sporthalle frei gewesen wäre, habe die Band nicht gekonnt. Nächstes Jahr plane man aber wieder fest mit dem Kinderfasching.

