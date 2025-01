Kinder feiern mit lustigen Tänzen und Geschicklichkeitsspielen Fasching

Großer Andrang herrschte am Sonntagnachmittag beim ersten der beiden ausverkauften Kinderfaschingsbälle des CCK Fantasia im evangelischen Gemeindezentrum in Königsbrunn. Mit einem großen Aufgebot an Helfern hatte sich der Carnevalsclub, neben zahlreichen flotten Auftritten der Kinder- und Jugendgarde und der Showtanz-Gruppe, ein großes Spektrum an lustigen Tänzen und Geschicklichkeitsspielen überlegt. Dabei war auch die Faschingsgesellschaft Dürrlaria aus Dürrlauingen. Das unterhaltsame Kinder-Programm kam bestens an. Gleich nach der Saalöffnung um 14 Uhr stürmten fantasievoll kostümierte Kinder mit ebenfalls lustig verkleideten Eltern und Großeltern das geräumige Gemeindezentrum.

Großen Applaus erhielt auch die Jugend-Gastgarde der Faschingsgesellschaft Dürrlaria für ihren Auftritt beim ersten Kinderball des CCK Fantasia. Foto: Sabine Hämmer

Nach einer Vorstellungsrunde des CCK-Helfer-Teams ging es zum Aufwärmen gleich mit einer großen Polonaise durch den Saal los. Anschließend durfte nach Herzenslust getanzt, gehüpft und herumgetollt werden. Günther Herrmann, der den CCK seit 26 Jahren mit kindgerecht zusammengestellten Schlagern begleitet, hatte in seiner mobilen Diskothek die passenden Faschingshits dabei. Für sein Engagement verlieh ihm später die Kinder-Faschingsprinzessin des CCK, Josephine II., gemeinsam mit Prinz Jonas I. einen Orden. Dynamische Wettkämpfe im Tauziehen folgten. Die siebenjährige Nora packte hier kräftig zu. Sie sich mit ihrem Sieger-Team als Preis Tüten mit Salzgebäck.

Auch die jüngsten stehen beim Königsbrunner Fasching „im Licht der Legenden“

Auch dem neunjährigen Benno gefielen die sportlichen Herausforderungen auf dem Ball. Beim Sackhüpfen erzielte er einen der ersten Plätze. Zeit zum Verschnaufen gab es für das junge Publikum während der zahlreichen, schillernden Einlagen der CCK-Minis und der Jugend-Showtanzgruppe auf der großen Bühne. Alles passend zum Motto: „Im Licht der Legenden“. Einen weiteren Höhepunkt im Kinder-Showprogramm präsentierten später die jüngsten Kinder der Gastgarde aus Dürrlauingen. Zu sehen gab es einen bezaubernden Kindergarde-Marsch und eine Reise übers Meer. Großen Applaus erhielt auch die Teenie-Garde mit ihrer romantischen Einlage unter dem Motto: „Herz an Herz“.