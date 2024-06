Wehringen

vor 17 Min.

Mann droht mit Schusswaffe: Polizei-Großaufgebot in Wehringer Kleingarten

Ein Mann kündigt in einer Kleingartenanlage in Wehringen an, einen anderen mit einer Schusswaffe zu verletzen. Was ihn nun erwartet.

Mit Waffengewalt hat ein 38-Jähriger in Wehringen gedroht. Am Freitag meldete ein 28-Jähriger über den Polizeinotruf und berichtet von einem Streit zwischen ihm und einem anderen Mann in der Wehringer Kleingartenanlage. Ein 38-Jähriger aus Bobingen habe ihm damit gedroht, seine Schusswaffe zu holen und ihn damit zu verletzen, so der Mann laut Polizei. Ein Großaufgebot der Polizei konnte den Beschuldigten nach kurzer Zeit antreffen, eine Waffe hatte dieser nicht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung. (AZ)

Themen folgen