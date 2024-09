Wirbel um Weihnachten

Es wird hohen Besuch in Wehringen geben: Der Papst hat sich angesagt. Zumindest im neuen Stück des Theatervereins „Chapeau Claque“. „…Und morgen kommt der Papst“ heißt es in dem neuen Stück, einer Komödie in drei Akten von Heidi Mager.

Es ist seit langer Zeit wieder ein Weihnachtsstück. „Das haben wir bewusst so ausgesucht“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Alexander Dohrmann. Schon vor Jahren habe man so ein Stück mit großem Erfolg gespielt und wolle nun daran anknüpfen. Deshalb habe man bei der diesjährigen Stückauswahl gezielt nach dieser Thematik gesucht. Tanja Eser, Zweite Vorsitzende und Regisseurin, ist begeistert von dem Dreiakter. „Das Stück ist von Anfang bis zum Ende lustig und hat durchgehend Höhepunkte.“ Es sei einfach eine schöne Geschichte. Genau das Richtige für einen unterhaltsamen Theaterabend.

Polizist braucht eine moderne Uniform

Damit bei den Aufführungen alles klappt, laufen die Proben im Wehringer Wasserturm bereits auf Hochtouren. „Dieses Jahr haben wir keine ganz neuen Spieler. Das Stück hat weniger, dafür aber etwas größere Rollen“, verrät Tanja Eser. Schwierigkeiten mache derzeit noch die Organisation der Requisiten. So soll der im Stück vorkommende Polizist nach Wunsch der Theatergruppe eine moderne blaue Polizeiuniform aus dem Kostümverleih tragen. Das ist allerdings nicht so einfach, erklärt Alexander Dohrmann. „Da gibt es strenge Sicherheitsbestimmungen, damit mit der Uniform kein Schabernack getrieben wird. Wir brauchen dazu verschiedene Genehmigungen von der Gemeinde und von der Polizei.“ Noch sei hier nicht alles geklärt. Ob es dem Theaterverein am Ende gelingen wird oder doch eine andere Lösung gefunden werden muss? Das Publikum darf gespannt sein.

Wie die Proben ablaufen in Wehringen

In der Zwischenzeit kämpfen die Spieler noch mit anderen Problemen. Der Text sitzt zwar mittlerweile relativ sicher, aber noch entscheidet sich bei jeder Probe wie Bewegungen ablaufen, Szenen umgesetzt oder an welchem Platz die Spieler auf der Bühne stehen sollen. „Das ist nicht immer einfach“, sagt Tanja Eser. Manchmal denke man, eine Szene sei vom Text her ganz einfach, dann stelle sich in der Umsetzung alles ganz anders dar.

Die gute Laune lässt sich die Theatergruppe nicht verderben. „Das Stück ist so lustig, dass wir sogar nach etlichen Proben immer noch selbst darüber lachen müssen“, ist von den Mitspielern zu hören. In dem Stück geht es um die weihnachtlichen Vorbereitungen im Hause Kapp, die beinahe abgeschlossen sind. Eigentlich kann nichts mehr schiefgehen, aber Familienvater Hans tanzt mal wieder aus der Reihe. Weil er keine Lust hatte, im vorweihnachtlichen Trubel ein Geschenk zu besorgen, steckt er in tiefen Schwierigkeiten. Und dann ist da ja noch das Problem mit dem Christbaum, der noch fehlt. Ob Vater Hans und sein Schwager Werner diese Situation noch meistern können? Dieses Rätsel wird sich an insgesamt sieben Aufführungsterminen lösen lassen. Wer will, kann den Theaterabend sogar mit einem leckeren Büffet beginnen. Dieses Vergnügen bietet die Theaterschmiede seit Jahren in ihren Karten an.

Info: Aufführungstermine sind am Freitag und Samstag, 11./12. Oktober, Freitag und Samstag, 18./19. Oktober, sowie Sonntag, 20. Oktober, sowie Freitag und Samstag, 25./26. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr. Einlass für Karten mit Buffet (35 Euro) ist um 18 Uhr, Einlass ohne Buffet (13 Euro) um 19 Uhr. Der Vorverkauf findet am 21. September von 9 bis 11 Uhr im Foyer der Turnhalle in Wehringen statt. Ab 24. September werden noch die Karten über den Getränkemarkt an der Hauptstraße verkauft.