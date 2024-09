100 Jahre Verein Alt Nördlingen: Mehr als nur Theater

Es sind die Menschen, die einen Verein erst zu dem machen, was ihn auszeichnet. Vor 100 Jahren wurde der Verein Alt Nördlingen im Gasthaus Walfisch gegründet, nur durch Zufall fand man die Gründungsurkunde in der Ablage „Sonstiges“ im vereinseigenen Archiv. Am vergangenen Wochenende wurde dieser besondere Geburtstag unter anderem mit einem Festakt gefeiert. In dessen Mittelpunkt stellten Vorsitzender Axel Schönmüller und der frühere Stadtarchivar Dr. Wilfried Sponsel die Menschen, die den VAN im vergangenen Jahrhundert geprägt hatten. Eine wundervolle Idee und die Gelegenheit für eine besondere Zeitreise.

Martina Bachmann