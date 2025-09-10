In Königsbrunn entsteht günstiger Wohnraum für Senioren

Auf dem Areal des Alten Pfarrhofs in Königsbrunn gegenüber von St. Ulrich, der vor einigen Wochen abgerissen wurde (wir berichteten), plant die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königsbrunn GWG ein Gebäude mit geförderten Mietwohnungen für Senioren. Zielgruppe seien Menschen „80-plus“, so GWG-Geschäftsführer Günther Riebel. Aus den Anfragen, die bei der GWG eingehen, sei erkennbar, dass es hier klaren Bedarf gebe. Menschen, die sich in diesem Alter verkleinern möchten, würden nichts mehr kaufen. Und bei privaten Vermietern hätten sie nach seiner Einschätzung eher geringe Chancen. Gleichzeitig brauchen sie schnelle Lösungen.

Die GWG will gegenüber St. Ulrich mit zinsgünstigen Darlehen aus sogenannter einkommensorientierter Förderung (EOF) bauen, erläutert Riebel, sodass sie Kaltmieten zwischen sechs und acht Euro pro Quadratmeter ermöglichen kann. Mieter müssen allerdings über einen Wohnberechtigungsschein verfügen.

Das Grundstück in Königsbrunn übernimmt die GWG in Erbpacht

Das dreieckige Grundstück zwischen Ulrichkindergarten und Kreisverkehr hat die GWG von der Pfarrkirchenstiftung in Erbpacht übernommen. Die Planung sei eine Herausforderung gewesen, so Riebel. „Zwar zentrale Lage, aber an einer Durchgangsstraße und mit einem Glockenturm gegenüber.“ Die Architekten, das Münchner Büro Ebe, Außfelder und Partner, das auch den Generationenpark bei St. Johannes geplant hat, haben dafür einen fünfgeschossigen Flachdachbau mit Lichthof entworfen. Die Oberkante liegt nicht höher als der First der Ulrichskirche. „Wir stellen der Pfarrkirche, ohne ihr die Schau zu stehlen, auch ein Backsteingebäude gegenüber“, so Riebel. Er präzisiert: eines mit doppelschaliger Backsteinfassade.

Im Erdgeschoss wird es im Lichthof einen Laubengang geben, zudem auf knapp 200 Quadratmetern einen privaten Dienst für häusliche Pflege sowie 245 Quadratmeter für eine Senioren-Tagespflege, die auch von außerhalb genutzt werden kann. Vom zweiten bis zum fünften Geschoss werden 20 Zweizimmer- und fünf Dreizimmer-Wohnungen entstehen, mit Größen zwischen 50 und 70 Quadratmetern. Die einkommensorientierte Förderung des Freistaats unterstütze den Bau bezahlbarer Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen, die Vermietung ist deshalb an Einkommensgrenzen gekoppelt. Aktuell seien die Fördertöpfe allerdings leer, informiert Riebel, die nötigen Entscheidungen in Berlin und München stehen aus. „Wir bereiten jetzt alles vor und müssen warten, bis der Topf aufgefüllt wird.“ Deshalb könne er noch nicht sagen, wann das Projekt, für das die GWG rund zehn Millionen Euro Kosten kalkuliert hat, in Bau gehen wird. Er ist optimistisch: „Da muss ja was passieren.“ Die GWG habe für das Projekt „Alter Pfarrhof“ eine Liste angelegt, auf der sich Interessenten vormerken lassen können.