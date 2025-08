Den Alltag für Familien mit autistischen Kindern erleichtern

Bei dem Workshop der Lechfelder Autismus-Initiative der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Landkreis Augsburg und der Caritas Schwabmünchen im katholischen Pfarrheim in Lagerlechfeld erhielten Familien Werkzeuge an die Hand, die den Alltag mit autistischen Kindern und Angehörigen bereichern und erleichtern können. Die Veranstaltung „Gemeinsam stark – Visualisierungs- und Strukturierungshilfen bei Autismus“, die mit Unterstützung der Sparda-Bank Augsburg aus Mitteln des Gewinnsparvereins für die Teilnehmer kostenfrei war, gab Eltern von Kindern mit Autismus Hinweise, um visuelle Hilfsmittel besser zu verstehen, und in den Familienalltag zu integrieren. Diese Hilfsmittel sollen nicht nur die Kommunikation verbessern und Routinen verständlicher machen, sondern auch die Selbstregulation der Kinder fördern. Von Bildkarten über Zeitpläne bis hin zu „Social Stories“ stellten die Veranstalterinnen verschiedene Ansätze vor. Besonderen Wert legten sie auf die individuelle Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse jedes Kindes.

Bei einem Treffen wie diesem können Eltern sich austauschen und voneinander lernen

Der Workshop vermittelte nicht nur Wissen, sondern bot auch Raum für Austausch und gegenseitige Unterstützung. Eltern konnten Erfahrungen teilen, voneinander lernen und ein Netzwerk aufbauen, das über den Workshop-Tag hinaus Bestand haben wird. Der Kreisjugendring Augsburg Land (KJR) und Ulrike Lang von den „Entdecker-Kursen“ unterstützten die Veranstaltung. „Mein Kind hat sich beim Kreisjugendring so gut aufgehoben und verstanden gefühlt, dass ich mich ganz auf die Elterninhalte konzentrieren konnte“, sagte eine Teilnehmerin. „Das ist für Eltern wie uns nicht selbstverständlich.“

Informationen zu weiteren Projekten erhalten Sie im Internet unter www.keb-landkreis-augsburg.de oder per E-Mail-Anfrage an lechfeld-autismus@web.de. Darüber hinaus gibt es für interessierte Familien monatliche lokale Treffen mit Fachvorträgen sowie eine Selbsthilfegruppe, um den Austausch und die Unterstützung nachhaltig zu fördern.

