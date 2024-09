Sozialamt unerreichbar - Personalnotstand lähmt die Stadtverwaltung

„Das Sozialamt ist vorübergehend nicht erreichbar. In dringenden Fällen wenden sie sich bitte an ihren Leistungsträger.“ So steht es auf der Internetseite der Stadt Bobingen. Krankheitsbedingt sei das Sozialamt derzeit nicht erreichbar. Eine Zeitangabe, wann das Bobinger Sozialamt wieder einsatzbereit sein wird, ist auf der Seite nicht zu finden. Gleich darunter steht der Hinweis: „Längere Wartezeiten wegen Personalmangel.“ Es wird darauf hingewiesen, dass es in verschiedenen Bereichen bei städtischen Dienstleistungen zu längeren Wartezeiten kommen könne.

