Sieben von zehn Unionswählern würden Laschet durch Söder ersetzen

Exklusiv Eine Mehrheit der Deutschen rät CDU und CSU, Markus Söder im Wahlkampfendspurt doch noch zum Kanzlerkandidaten zu machen. Vor allem Anhänger der Union sehen das so.

Rund einen Monat vor der Bundestagswahl ist die Frage, ob die Union auch in Zukunft den Kanzler stellt, so offen wie lange nicht mehr. Zusammen mit ihrem Kanzlerkandidaten Armin Laschet rauschen CDU und CSU mit jedem weiteren Tag weiter in den Umfragen ab. Und zwar so sehr, dass eine Mehrheit der Deutschen der Union nun raten würde, ihren Kandidaten gegen Markus Söder auszutauschen. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion sagen 52,2 Prozent der Befragten, der CSU-Chef solle Laschet im Kampf um die Merkel-Nachfolge ersetzen. 37,7 Prozent sehen dies nicht so. Rund jeder zehnte Deutsche ist unentschieden.

Besonders pikant: In keiner Partei ist die Unterstützung für einen Kandidatentausch so groß wie bei CDU/CSU. Knapp sieben von zehn Anhängerinnen und Anhängern der Unionsparteien wären dafür, einen solchen zu vollziehen. Gerade einmal jeder Vierte von ihnen spricht sich dafür aus, weiter auf Laschet zu setzen.

Skeptisch gesehen wird der nordrhein-westfälische Ministerpräsident auch von Wählerinnen und Wählern anderer Parteien: So würden diejenigen, die ihr Kreuz bei SPD, Grünen oder FDP setzen, jeweils mehrheitlich Laschet durch Söder ersetzen. Am Kanzlerkandidaten Armin Laschet festhalten würden dagegen mehrheitlich jene, die mit der AfD sympathisieren.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Sollte CSU-Chef Markus Söder Ihrer Ansicht nach CDU-Chef Armin Laschet als Unionskanzlerkandidaten ersetzen?" wurden im Zeitraum vom 07.08. bis 24.08.2021 die Antworten von 5090 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.