Knapp drei Viertel der Deutschen denken negativ über Armin Laschet

Exklusiv Müder Wahlkampf, unglückliche Auftritte, schwache Umfragewerte: Eine große Mehrheit hat keine gute Meinung von Armin Laschet. Selbst in der Union ist die Stimmung gespalten.

Nächste Umfrage-Klatsche für Armin Laschet: Knapp drei Viertel der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland (73,9 Prozent) haben eine negative Meinung vom Kanzlerkandidaten der Union. Fast die Hälfte der Befragten gab sogar an, "sehr negativ" über Laschet zu denken. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion. Lediglich 14,7 Prozent bewerten den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen positiv. Der Rest ist unentschieden.

Laschets Umfragewerte sind seit Wochen schlecht, die der CDU kaum besser. CSU-Chef Markus Söder fürchtet gar, dass sich die Union nach der Wahl in der Opposition wiederfinden könnte. Zudem führen Laschets Auftritte immer wieder zu Diskussionen, beispielsweise als er im Hochwassergebiet in Nordrhein-Westfalen im Hintergrund scherzte, während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um Worte rang. Zuletzt wurde er für seine Äußerungen zur Lage in Afghanistan kritisiert, als er unter anderem twitterte: "2015 soll sich nicht wiederholen."

Mehr als ein Drittel der Unions-Wählerinnen und -Wähler denkt negativ über Laschet

Die Umfrage zeigt: In Bayern denken die Menschen ähnlich über Laschet wie im Rest Deutschlands. 73 Prozent haben kein gutes Bild vom CDU-Politiker, lediglich 14,1 Prozent der Menschen im Freistaat kann der 60-Jährige derzeit überzeugen.

Lesen Sie dazu auch

Selbst unter Wählerinnen und Wählern der Union sind die Meinungen über Laschet gespalten - 43,9 Prozent stehen hinter ihrem Kanzlerkandidaten, 37,6 Prozent denken hingegen negativ über ihn. In den übrigen politischen Lagern überwiegt der Anteil derer, die Laschet kritisch sehen, deutlich - am klarsten unter den Sympathisantinnen und Sympathisanten der Grünen. 95,3 Prozent der Befragten haben kein gutes Bild von Laschet. Gerade einmal 1,5 Prozent bewerten den möglichen Nachfolger von Angela Merkel im Kanzleramt positiv.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Haben Sie insgesamt eher eine positive oder negative Meinung vom Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet?" wurden im Zeitraum vom 16.08. bis 18.08.2021 die Antworten von 7502 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Aktuelle Umfragen und die wichtigsten Themen zur Bundestagswahl, gibt es jeden Samstag um 7 Uhr in unserem Wahl-Newsletter "Stimme des Südens". Jetzt kostenlos abonnieren unter www.augsburger-allgemeine.de/stimme.