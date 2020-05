vor 46 Min.

Umfrage: Zufriedenheit mit Markus Söder sinkt deutlich

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wurde in den vergangenen Tagen oft aufgefordert, die Ausgangsbeschränkungen in Bayern zu lockern.

Exklusiv Konnte er zu Beginn der Corona-Krise noch von seinem rigiden Durchgreifen profitieren, büßt Bayerns Ministerpräsident nun an Beliebtheit ein.

Von Sandra Liermann

Die Zufriedenheit der Bayern mit der Arbeit ihres Ministerpräsidenten ist in den vergangenen drei Wochen deutlich gesunken. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion geben gegenwärtig 59,8 Prozent der Bayern an, zufrieden mit Söders Arbeit zu sein. Das ist zwar immer noch eine Mehrheit - vor drei Wochen lag dieser Wert allerdings noch bei 71,1 Prozent. Der Anteil derjenigen, die unzufrieden sind, hat sich innerhalb der vergangenen drei Wochen von 10,7 Prozent auf 31,1 Prozent nahezu verdreifacht.

Sein rigides Durchgreifen in der Corona-Krise scheint Markus Söder auf die Füße zu fallen

Nun scheint Söder auf die Füße zu fallen, wovon er vor wenigen Wochen noch profitieren konnte: sein rigides Durchgreifen in der Corona-Krise. Er galt nicht nur als treibende Kraft, als im März über Schulschließungen diskutiert wurde. Auch in der Debatte um Ausgangsbeschränkungen war der bayerische Ministerpräsident der Erste, der entsprechende Maßnahmen verordnete. Andere Bundesländer, Städte und Gemeinden zogen rasch nach, wenige Tage später beschlossen Bund und Länder dann ein zusätzliches bundesweites Kontaktverbot. Nicht nur seine Beliebtheitswerte im Freistaat schossen dadurch in die Höhe. Auch in der offenen Frage, wer den Kanzlerkandidaten-Posten der Union besetzen soll, stand Söder bundesweit ganz vorne.

Seit vermehrt über Lockerungen der Corona-Maßnahmen debattiert wird, kann Bayerns Ministerpräsident seinen Höhenflug jedoch nicht fortsetzen. Während andere Länder bereits mehr und mehr Einschränkungen aufhoben, pochte Söder zunächst weiterhin auf Geduld und Vorsicht, warnte gar von einem "Überbietungswettbewerb" bei Lockerungen.

Es sollte kein Überbietungswettbewerb entstehen, der die Menschen verunsichert. Maß u Mitte sind gefragt.Wir sind noch lang nicht über den Berg.Morgen reden Bund u Länder über ein abgestimmtes Konzept. Daher lohnt es sich, alle Argumente und Gutachten genau zu lesen u zu bewerten — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 14, 2020

Erst am Dienstag zog der Freistaat nach: Weil die Infektionszahlen sinken, hat das bayerische Kabinett nach wochenlangen Verboten und Beschränkungen eine weitreichende Lockerung der harten Anti-Corona-Maßnahmen beschlossen.

Söders Beliebtheit sinkt besonders bei Anhängern von FDP, Linke und AfD

Vor allem unter Anhängern von FDP, Linke und AfD stieß Markus Söder mit seinem Vorgehen zuletzt nicht mehr auf Zustimmung. Waren FDP-Wähler Mitte April noch mehrheitlich zufrieden mit der Arbeit des Ministerpräsidenten, überwiegt nun der Anteil derjenigen, die angeben, unzufrieden zu sein.

Ähnlich sieht die Entwicklung bei Anhängern der Linken aus.

Und auch Wähler der AfD gaben zuletzt mehrheitlich an, unzufrieden mit der Arbeit des bayerischen Ministerpräsidenten zu sein.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Bayerns Bevölkerung gewichtet. Für die Frage wurden im Zeitraum vom 7.4.20 bis 5.5.20 die Antworten von 5037 Teilnehmern aus Bayern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.

