Umfrage: Markus Söder ist so beliebt wie lange nicht

Markus Söder steigt in der Gunst der Bayerinnen und Bayern: Zwar sind 39 Prozent der Menschen im Freistaat unzufrieden mit der Arbeit des Ministerpräsidenten. Doch das ist der niedrigste Wert seit rund drei Jahren. Fast ein Jahr sind nun schon mehr Befragte mit Söder zufrieden als unzufrieden. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion. Die Zahlen zeigen: Knapp jeder und jede Zweite in Bayern stellt dem 57-Jährigen derzeit ein gutes Zeugnis aus, der Rest ist unentschlossen.

Söder scheint aktuell also gut anzukommen bei den Wählerinnen und Wählern. Ein Grund dafür dürfte seine mediale Präsenz der vergangenen Wochen sein. Bei „Inas Nacht“ im Ersten schnäpselte und baritönte er zu Freddy Quinn, der Auftritt heimste nicht nur positive Kritik im Internet ein, sondern verbreitete sich auch rasant in den sozialen Medien. Dort ist der Franke längst Profi: Mehr als 550.000 Follower hat er auf Instagram. Auch darüber freute er sich und lud direkt fünf Fans mit Begleitung zum Döneressen ein – inklusive Söder-Kebab-Shirt in der Machart des legendären Döner-Papiers. Wie Söder am liebsten seinen Döner isst, wissen diejenigen, die ihm folgen, ohnehin längst: „mit allem, auch wenn es dann raus trieft und spritzt“.

Alles nachzuempfinden unter #söderisst, quasi sein eigenes Essenstagebuch. Während der Fußball-EM zeigte sich Söder auf seinen Accounts in Deutschland-Fanartikeln und fachsimpelte bei „Markus Lanz“ im ZDF über die schönste Nebensache der Welt. Ein Ministerpräsident, aber nicht präsidial. Einer, wie du und ich eben – diesen Eindruck schien er vermitteln zu wollen. Laut Umfrage, mit Erfolg.

CSU stabil bei über 40 Prozent: Ist sogar die absolute Mehrheit wieder denkbar?

Von einem beliebten Söder profitiert auch seine CSU. Wie die Sonntagsfrage von Civey zeigt, würden 42 Prozent der Bayerinnen und Bayern ihr Kreuz bei den Christsozialen machen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Im Vergleich zum Juni kann die Söder-Partei leicht zulegen. Besser stand die CSU im vergangenen Jahr nie. Ist plötzlich sogar wieder die absolute Mehrheit möglich – in jüngster Vergangenheit eigentlich undenkbar geworden? Viel würde der CSU dazu jedenfalls nicht mehr fehlen: Die anderen Parteien, die in den Landtag einzögen, kämen laut Umfrage zusammen auf 46 Prozent.

Das Rennen dahinter ist weiterhin eng: Die AfD könnte derzeit mit 14 Prozent den zweiten Rang verteidigen. Knapp dahinter lägen die Freien Wähler mit 13 Prozent. Um zwei Prozentpunkte runter ginge es hingegen für die Grünen: Sie kämen nur noch auf elf Prozent. Die SPD könnte ihr Umfrage-Ergebnis aus dem Juni bestätigen: Die Sozialdemokraten lägen weiterhin bei acht Prozent. Weiterhin keine Rolle beim Einzug in den Landtag würden FDP (drei Prozent) und Linke (ein Prozent) spielen.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Bayerns Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl in Bayern wäre?" wurden im Zeitraum vom 11.7.2024 bis 18.7.2024 die Antworten von 5004 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Bayern berücksichtigt. Für die Frage "Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Ministerpräsident Markus Söder?" wurden im Zeitraum vom 20.6.2024 bis 18.7.2024 die Antworten von 5001 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Bayern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei jeweils 2,5 Prozent.

Das ist unser Bayern-Monitor

Wir möchten wissen, wie Bayern tickt. In Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey untersuchen wir in Umfragen, wie die Menschen im Freistaat über bestimmte Themen denken.

Was es mit unserem Bayern-Monitor auf sich hat, warum wir das Ganze machen und wie die Civey-Umfragen funktionieren, erklären wir Ihnen an dieser Stelle. Alle Informationen auf einen Blick finden Sie hier.

Zu den Fragen des Bayern-Monitors gelangen Sie auch hier:

Hinweis zu den Umfragen des Bayern-Monitors: Da wir mit unserem Bayern-Monitor die Stimmung in Bayern langfristig betrachten, laufen unsere Umfragen weiter. Es ist also möglich, dass sich die Umfrageergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt von den im Text thematisierten Ergebnissen unterscheiden.