Krieg in der Ukraine ändert Bild der Deutschen von der Bundeswehr kaum zum Positiven

Exklusiv Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Bundeswehr wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Gewandelt hat sich die Meinung jedoch kaum.

Für knapp die Hälfte der Deutschen hat der Russland-Ukraine-Krieg nichts an der Wahrnehmung der Bundeswehr geändert. Das geben 47 Prozent in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion an. 29 Prozent sagen hingegen, dass sich ihr Bild von der deutschen Armee verbessert hat. Verschlechtert hat sich die Meinung über die Streitkräfte bei gut jedem und jeder Fünften. Der Rest ist unentschlossen.

Nach dem Kriegsausbruch Ende Februar wurden die Rufe nach einer stärkeren Bundeswehr laut. Kanzler Olaf Scholz verkündete etwa in seiner Zeitenwende-Rede, dass 100 Milliarden Sondervermögen bereitgestellt werden, um die Armee zu unterstützen. Zwischenzeitlich wurde gar diskutiert, ob das Aussetzen der Wehrpflicht wieder rückgängig gemacht werden sollte.

Bild von der Bundeswehr hat sich tendenziell eher bei den Älteren verbessert

Die Umfrage zeigt: Tendenziell hat sich eher unter Wählerinnen und Wählern von Union, SPD und Grünen das Bild von der Bundeswehr verbessert. Am ehesten verschlechtert hat es sich in den politischen Lagern von AfD und Linke. Die Akzeptanz für die Bundeswehr nimmt zudem mit dem Alter tendenziell zu. Während ein Drittel der über 65-Jährigen nun eine bessere Wahrnehmung der Bundeswehr hat als noch vor dem Krieg gegen die Ukraine, ist es bei den 18- bis 29-Jährigen etwa jede und jeder Vierte.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Deutschlands Bevölkerung gewichtet. Für die Frage „Hat sich Ihre Wahrnehmung der deutschen Bundeswehr seit dem Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs eher verbessert oder verschlechtert?" wurden im Zeitraum vom 12.10. bis 11.11.2022 die Antworten von 5003 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.

