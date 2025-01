Wie die Firma Oil Quick das Bauen schneller macht

Mussten Arbeiter früher auf der Baustelle die Anbaugeräte ihres Baggers wechseln, konnte dies ein mühsames Unterfangen sein. Der Baggerfahrer musste aussteigen, die schweren Bolzen mit der Hand befestigen, ölige Kupplungen verbinden. Das kostete Zeit und war bei Regenwetter keine Freude. Das Unternehmen Oil Quick aus Steindorf im Landkreis Aichach-Friedberg hat dafür eine Lösung gefunden: Es ist international erfolgreich mit Schnellwechselsystemen für Baumaschinen. „Heute lassen sich die Anbaugeräte der Bagger per Knopfdruck in der Kabine wechseln“, sagt Stefan Schauer, 47, Geschäftsführer bei Oil Quick und verantwortlich für Technik und Fertigung. Inzwischen ist sein Unternehmen mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden. In der Baubranche sei man längst bekannt „wie ein bunter Hund“, sagt Schauer, der zusammen mit seinen Geschwistern Brigitte Schauer, 53, und Franz Josef Schauer, 52, das Unternehmen führt. Oil Quick ist inzwischen auf 180 Beschäftigte angewachsen, der Baubeginn einer neuen Halle steht bevor.

Michael Kerler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Steindorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Aichach-Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis