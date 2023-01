Das Update zum Ukraine-Krieg vom 22. Januar

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Der Verlauf des Krieges in der Ukraine bringt den russischen Machthaber Putin in Bedrängnis. Noch erscheint sein System stabil. Doch erreicht der Unmut der russischen Bevölkerung einen Kipppunkt, könnte das Putins politisches Ende sein. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine mit einem Machtwechsel im Kreml endet? Mein Kollege Ulrich Krökel geht dieser Frage nach und schildert, wie Putin versucht, seine Herrschaft zu sichern.

Der Tag: Berichten aus Moskau über ein Vorrücken der russischen Armee im Süden der Ukraine zum Trotz hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sich erneut siegessicher gezeigt. Der Angriff Russlands am 24. Februar habe zu einer "neuen Belebung unserer ukrainischen Einheit" geführt, sagte Selenskyj in einem am Sonntag in Kiew verbreiteten Video zum Tag der Einheit seines Landes. Millionen Menschen in der Ukraine stünden heute zusammen, um ihr Land zu verteidigen. "Jede Region schützt die andere", sagte der Präsident.

Zuvor hatte das russische Militär zur Lage an der Front mitgeteilt, bei einer neuen Offensive im Süden der Ukraine im Gebiet Saporischschja Geländegewinne erzielt zu haben. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Innenpolitisch sieht sich Selenskyj mit Korruptionsvorwürfen gegen mehrere Ministerien konfrontiert. Verteidigungsminister Olexij Resnikow soll vor dem Parlament in Kiew zu Berichten über überteuerte Lebensmittelankäufe seines Ministeriums für die Armee Stellung nehmen. Derweil wurde in einem anderen Ministerium Berichten zufolge der Vizeminister wegen der Annahme einer sechsstelligen Bestechungssumme festgenommen. "Das Nationale Antikorruptionsbüro hat beim Vizeminister für die Entwicklung von Gemeinden, Territorien und Infrastruktur, Wassyl Losynskyj, eine Hausdurchsuchung durchgeführt und ihn festgenommen", berichtete die Internetzeitung Ukrajinska Prawda.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die Ampel-Koalition diskutiert weiter über mögliche Kampfpanzerlieferungen aus Deutschland an die Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steht in der Kritik, zu zögerlich vorzugehen. Nun verteidigte ihn Kevin Kühnert: "Maßlose Kritik und persönliche Anfeindungen drohen den politischen Diskurs über unsere Ukraine-Hilfen immer weiter von den Tatsachen abgleiten zu lassen." Das sei bedauerlich, meint Scholz' Parteikollege.

Das Bild des Tages:

Foto: Teemu Salonen, dpa/Lehtikuva

Demonstranten bilden eine Menschenkette während einer Demonstration in Helsinki gegen den Krieg in der Ukraine auf dem Senatsplatz am Tag der ukrainischen Einheit.

Das könnte Sie auch interessieren:

Während die USA die Militärhilfe für die Ukraine innerhalb der westlichen Verbündeten koordinieren, steht US-Präsident Biden innenpolitisch unter Druck.

Ermittler finden weitere Geheimdokumente in Bidens Privathaus

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.